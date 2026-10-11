Karol Morais e Daniel Nascimento formam primeira dupla de apresentadores negros do Fofocalizando

Karol Morais e Daniel Nascimento protagonizaram um momento de representatividade negra no SBT ao dividirem o palco do Fofocalizando. Em dez anos de história da atração, os dois formaram a primeira dupla de apresentadores negros a estar junta no palco do programa, segundo levantamento realizado em registros e reportagens disponíveis na internet.

A participação conjunta chama a atenção para a presença de profissionais negros em posições de destaque no entretenimento da televisão aberta. Embora o programa tenha contado com diferentes apresentadores ao longo de sua trajetória, a pesquisa não identificou registros de outra dupla negra ocupando conjuntamente o palco da atração.

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Karol Morais construiu sua trajetória no SBT ao longo de mais de uma década, passando por diferentes produções da emissora. A apresentadora também ganhou projeção ao conquistar o título de Miss Universe São Paulo 2025 e participou de atrações como o Viva a Noite e o Programa Silvio Santos.

Daniel Nascimento é jornalista e colunista do jornal O Dia, com atuação na cobertura de celebridades e bastidores da televisão. , antes de chegar ao Fofocalizando.

A presença dos dois no mesmo palco representa um marco dentro da trajetória do programa e amplia a discussão sobre diversidade racial diante das câmeras. A participação conjunta também evidencia a importância de ampliar as oportunidades para profissionais negros em atrações de grande alcance nacional.