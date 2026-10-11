Karol Morais e Daniel Nascimento reforçam representatividade negra no SBT

A representatividade negra ganhou destaque nas tardes da televisão brasileira nesta semana. O jornalista Daniel Nascimento e a miss Karol Morais dividiram a bancada do Fofocalizando, do SBT, durante o rodízio de apresentadores que vem sendo realizado pela atração.

Os dois participaram juntos do programa vespertino ao lado de Gabriel Cartolano, Thayse Teixeira e Matheus Baldi, integrantes fixos da atração. A bancada também conta com Gaby Cabrini, que esteve ausente das edições devido às gravações do The Voice Brasil, reality musical do SBT no qual atua como entrevistadora e acompanha os bastidores da competição.

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Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, Karol acumula mais de uma década de trajetória no SBT e ampliou sua atuação diante das câmeras ao longo deste ano. Nesse período, cobriu os bastidores do Troféu Imprensa, integrou o Viva a Noite, atuou como repórter do Programa Silvio Santos e assumiu a apresentação do Baú da Felicidade.

Já Daniel é natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Jornalista e colunista do jornal O Dia, onde assina uma coluna dedicada aos bastidores do universo das celebridades, ele integrou o elenco fixo do Melhor da Tarde, da Band, ao lado de Cátia Fonseca, e também passou pelo TV Fama, da RedeTV!.

A participação da dupla remete a outro momento de representatividade na televisão brasileira: a presença de Rita Batista e Thiago Oliveira no comando do É de Casa, da TV Globo, ao lado de Maria Beltrão e Talitha Morete. A formação reuniu comunicadores negros e brancos nas manhãs de sábado, ampliando a diversidade racial entre os profissionais à frente de uma atração de alcance nacional.

No SBT, a participação de Daniel e Karol ocorre em um formato diferente, por meio de um rodízio de apresentadores. Ainda assim, a presença dos dois na mesma edição do Fofocalizando reforça a discussão sobre a importância de ampliar a diversidade racial nos espaços de apresentação da TV aberta.

Sob a direção de Márcio Esquilo, o Fofocalizando é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 15h, no SBT, com notícias, comentários e informações sobre o universo das celebridades.

Embora a presença de profissionais negros na televisão brasileira não seja uma novidade, a ampliação dessa participação em diferentes formatos e faixas de programação segue sendo um aspecto relevante no debate sobre representatividade. A diversidade nas bancadas também contribui para que a TV aberta reflita melhor a composição da sociedade brasileira.