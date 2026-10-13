Polyvox aposta em fones com volume limitado e karaokê para crianças

A Polyvox, fabricante brasileira com mais de 50 anos de atuação no mercado de áudio, apresenta sua linha Kids, lançada em 2025, como alternativa para o público infantil. O portfólio reúne os fones de ouvido Polyvox Magia e o karaokê XK-KIDS1. Ambos contam com limite máximo de volume de 85 decibéis, materiais atóxicos e acabamento com pintura sem cloro, segundo a fabricante.

Com opções para ouvir músicas e histórias ou reunir amigos e familiares em brincadeiras musicais, a linha foi desenvolvida com características específicas para o uso infantil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a linha Kids, buscamos oferecer produtos que combinem entretenimento, tecnologia e características pensadas especialmente para o público infantil, como a limitação de volume dos fones e a possibilidade de transformar qualquer ambiente em um espaço de brincadeiras musicais, afirma Luiz Kencis, CEO da Polyvox.

Fones limitam volume a 85 decibéis

Disponíveis nas cores azul e rosa, os fones Polyvox Magia foram desenvolvidos para atividades como ouvir música e histórias, assistir a vídeos e utilizar conteúdos educativos ou de entretenimento. 4 e alcance de até 10 metros. A bateria oferece autonomia de até dez horas de uso contínuo, considerando utilização a 60% do volume, e pode ser recarregada por USB-C.

Os fones também utilizam materiais atóxicos e pintura sem cloro. Segundo a Polyvox, os materiais empregados nos produtos passaram por testes dermatológicos e avaliações de segurança.

Karaokê aposta na música como atividade compartilhada

O segundo lançamento da linha segue uma proposta diferente. O XK-KIDS1 é um karaokê infantil desenvolvido para transformar a música em uma atividade compartilhada entre crianças, amigos e familiares.

O equipamento acompanha dois microfones sem fio e oferece quatro efeitos de voz, entre eles robô, alienígena e monstro. Há ainda uma função que reduz a presença da voz original da música para destacar o canto nos microfones.

Com potência de 10W RMS, o aparelho também tem volume máximo limitado a 85 decibéis e autonomia de até seis horas em volume médio.

4, cartão TF e entrada auxiliar. O modelo também possui efeitos de iluminação.

O karaokê surgiu justamente da ideia de criar uma experiência de áudio que não fosse necessariamente individual. É um produto que pode reunir irmãos, amigos, pais e filhos em torno da música, diz Kencis.

Áudio pensado para o uso infantil

A linha Kids também marca uma mudança no portfólio da Polyvox, historicamente concentrado em produtos de áudio para o público adulto.

Nos produtos infantis, características como controle de volume e composição dos materiais passam a fazer parte do desenvolvimento ao lado de critérios tradicionais de áudio, conectividade e autonomia de bateria. A fabricante também adotou nos dois modelos limite máximo de 85 decibéis, além de materiais atóxicos e acabamento sem cloro.

Existe uma diferença importante entre desenvolver um equipamento para adultos e pensar no uso por crianças. A proposta da linha foi considerar essas particularidades desde o início do projeto, afirma Kencis.