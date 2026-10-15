Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (15/10)

QUINTA PARA SUBSTITUIR O MEDO - Data estelar: Sol e Júpiter em sextil.

Quando sintas medo, e te garanto que se preservas a lucidez em vez de varrer para baixo do tapete da consciência tudo que experimentas e não consegues explicar, pois bem, sentirás medo todos os dias, então, que nesse momento te lembres de fazer a manobra mental de substituir essa emoção por alguma outra que te eleve, como é o caso da alegria.

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Nada nem ninguém te obriga a viver com a alma subjugada pelo medo, com vergonha de aceitar essa condição até dentro de tua própria alma, porque se deixas que o medo seja tua emoção favorita cotidiana não poderás culpar a nada nem a ninguém por isso, pois, essa situação será fruto de uma escolha íntima que talvez nem consigas reconhecer que fizeste.

Há inúmeras outras emoções que tu podes invocar, te exercitando diariamente em substituir intencionalmente o medo pela alegria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há pessoas que se dedicam a intimidar as outras porque nem sabem bem o que fazem, apenas reproduzem o que testemunham no mundo. Mesmo que essas pessoas lhe provoquem antipatia, ainda assim as trate com cordialidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Puxando legitimamente a sardinha para seu lado, enquanto merecimento por todo o esforço empenhado anteriormente, você encontrará o refúgio e segurança que, é provável, anda buscando nos braços e carinho de outrem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se está tudo dando mais ou menos certo melhor não inventar novidades sobre a marcha, mas permanecer dentro do planejado para evitar desorientar as pessoas que já se acostumaram com o andar dos acontecimentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua tentativa de consolidar o que seja seu por merecimento tem todas as chances de dar certo, mas você deve considerar que esse movimento acontece num cenário em que o mundo parece ter enlouquecido de vez.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A generosidade é uma virtude sagrada que, como todas as outras, pode ser distorcida e, ainda mais, explorada por esse tipo de pessoa que está sempre querendo levar vantagem sem dar nada em troca. Administre bem a sua.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Renove a confiança no mistério da vida, ciente de que, se você fizer seu melhor a todo momento, os resultados podem demorar ou ser inferiores ao desejado, mas que mesmo assim você continua solidificando o caminho.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Todas as pessoas reconhecem que juntas poderiam mais do que separadas, porém, é difícil que alguém tome a iniciativa de reunir todo mundo e convencer as pessoas a se unirem. Cabe a você agora tomar essa iniciativa.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Confabular e conspirar são exercícios sociais muito potentes, mas de resultados de duvidosa reputação. Por isso, tenha em mente o que pensariam de você depois de as pessoas saberem em que anda metido. Pense nisso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Reunir as pessoas para que os melhores e maiores objetivos sejam postos em marcha é uma tarefa titânica, especialmente porque as pessoas andam dispersas, cada uma em seu próprio mundo de sonhos e preocupações.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que quiser que aconteça, faça você acontecer, porque nesta parte do caminho as condições são essas, significando que se você tomar as iniciativas pertinentes a chance de tudo ser do jeito desejado aumenta consideravelmente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As promessas entusiasmam, porém, enquanto isso não acontece nenhuma grande mudança que confirme as promessas. Não importa, procure aproveitar o tempo para continuar aperfeiçoando seus talentos e serviços que presta.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar das complexidades que intimidam e assustam, vale a pena você depositar um voto de confiança nos mistérios da vida e se lançar à aventura, porque, afinal, o pior que poderia acontecer é que nada aconteç