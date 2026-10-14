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Marina Ruy Barbosa será protagonista de Romance em SP como motorista de aplicativo

Marina Ruy Barbosa interpretará Clarice dos Santos, uma motorista de aplicativo que se apaixona por um herdeiro milionário na nova novela da Globo.

Marina Ruy Barbosa será protagonista de Romance em SP como motorista de aplicativo - (crédito: TMJBrazil)
Marina Ruy Barbosa será protagonista de Romance em SP como motorista de aplicativo - (crédito: TMJBrazil)

Marina Ruy Barbosa em novo desafio: protagonista de Romance em SP

A atriz Marina Ruy Barbosa está confirmada como a protagonista da próxima novela das onze da Globo, Romance em SP. Na trama, ela dará vida a Clarice dos Santos, uma motorista de aplicativo que vivencia um romance com um herdeiro milionário, marcando seu retorno aos folhetins em um papel central.

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A notícia do acerto de Marina com a emissora foi divulgada primeiramente pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, em 9 de outubro. Na ocasião, o jornalista já havia adiantado que a atriz retornaria para uma novela das onze, com previsão para 2027.

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Detalhes da personagem e da trama

Clarice dos Santos, a personagem de Marina Ruy Barbosa, é formada em Administração e trabalha como motorista de aplicativo enquanto busca uma oportunidade em sua área. Sua vida toma um novo rumo após um acidente que a coloca no caminho de Leon, um herdeiro de uma família influente no setor da moda. Este encontro inesperado é o ponto de partida para o romance central da história.

O relacionamento entre Clarice e Leon enfrentará desafios significativos, incluindo a resistência da família do empresário e a oposição de sua noiva. A narrativa explorará o contraste entre a realidade de Clarice e o universo de privilégios de seu novo amor, prometendo conflitos e superações.

Produção e estreia da novela

A novela, escrita por Thelma Guedes, inicialmente conhecida como Existe Amor em São Paulo, agora é apresentada como Romance em SP. A estreia está prevista para 26 de abril de 2027, com um total de 32 capítulos. A direção artística da produção ficará a cargo de Natalia Grimberg.

Este papel representa um novo momento na carreira de Marina Ruy Barbosa, que, após interpretar a vilã Preciosa em Fuzuê, agora assume o papel da mocinha da história, cuja rotina será completamente transformada por uma paixão.

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redação - TMJBrazil

Por redação - TMJBrazil
postado em 14/10/2026 21:26
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