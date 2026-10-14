Marina Ruy Barbosa será protagonista de Romance em SP como motorista de aplicativo

Marina Ruy Barbosa em novo desafio: protagonista de Romance em SP

A atriz Marina Ruy Barbosa está confirmada como a protagonista da próxima novela das onze da Globo, Romance em SP. Na trama, ela dará vida a Clarice dos Santos, uma motorista de aplicativo que vivencia um romance com um herdeiro milionário, marcando seu retorno aos folhetins em um papel central.

A notícia do acerto de Marina com a emissora foi divulgada primeiramente pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, em 9 de outubro. Na ocasião, o jornalista já havia adiantado que a atriz retornaria para uma novela das onze, com previsão para 2027.

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Detalhes da personagem e da trama

Clarice dos Santos, a personagem de Marina Ruy Barbosa, é formada em Administração e trabalha como motorista de aplicativo enquanto busca uma oportunidade em sua área. Sua vida toma um novo rumo após um acidente que a coloca no caminho de Leon, um herdeiro de uma família influente no setor da moda. Este encontro inesperado é o ponto de partida para o romance central da história.

O relacionamento entre Clarice e Leon enfrentará desafios significativos, incluindo a resistência da família do empresário e a oposição de sua noiva. A narrativa explorará o contraste entre a realidade de Clarice e o universo de privilégios de seu novo amor, prometendo conflitos e superações.

Produção e estreia da novela

A novela, escrita por Thelma Guedes, inicialmente conhecida como Existe Amor em São Paulo, agora é apresentada como Romance em SP. A estreia está prevista para 26 de abril de 2027, com um total de 32 capítulos. A direção artística da produção ficará a cargo de Natalia Grimberg.

Este papel representa um novo momento na carreira de Marina Ruy Barbosa, que, após interpretar a vilã Preciosa em Fuzuê, agora assume o papel da mocinha da história, cuja rotina será completamente transformada por uma paixão.