Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (16/10)

É raro que o desejo e a necessidade atuem em convergência e, na prática, é mais comum que nossa humanidade prefira se orientar pelo desejo em busca de satisfação do que por suprir as necessidades que emergirem sem haver qualquer tipo de emoção satisfatória envolvida.

O destino é articulado em torno das necessidades, é assim que o Universo opera de forma implacável, suprindo necessidades, porém, nossa humanidade, que funciona por meio de um sistema íntimo de autorregulação que chamamos de livre arbítrio, é a expressão de uma necessidade cósmica de fazer escolhas, por isso tem também o desejo para se guiar.

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A convergência entre desejos e necessidades nunca acontecerá ao acaso, é algo que precisamos buscar com intenção, encontrando no suprimento das necessidades a mesma ou maior satisfação do que realizando desejos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Assumir certas responsabilidades e tarefas que outras pessoas deveriam fazer é uma condição que provoca desgosto, porém, se você passar rapidamente por essa condição verá que ela não pesará nem um pouco. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muitas pessoas entusiasmadas e cheias de boa vontade distribuem conselhos e orientações que, no fundo de sua alma, você acha meio distorcidas e nada a ver. Procure seguir a voz de sua intimidade neste momento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se as circunstâncias saírem do seu controle, deixe acontecer porque, você verá, o descontrole será temporário e logo mais as coisas se acertam. Acontece que se você lutar contra as distorções, essas se fortalecerão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De vez em quando, no meio da normalidade, dá uma vontade louca de chutar o balde e mandar tudo para o espaço, porém, a normalidade acaba vencendo porque a malha de compromissos é intrincada demais para ser destruída.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Talvez você tenha de contrariar e até desagradar algumas pessoas para fazer as coisas do jeito que, neste momento, sua intuição determina. Melhor não se deter para explicar seus movimentos, isso seria coisa para depois.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mais do que nunca, faça o que sua consciência determinar, mesmo que sua atuação contrarie o que as pessoas esperariam que você fizesse. Contrariar as pessoas não é algo que deva servir para determinar sua atuação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que você não poderia fazer contando apenas com seus recursos é o que precisa ter prioridade nesta parte do caminho, porque as pessoas certas estão ao alcance da mão, mas precisam ser atraídas e cortejadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os contratempos são inerentes ao caminho e, por mais que tenham sido mais frequentes do que o habitual, mesmo assim não seria o caso de se focar tanto nesses que sua alma deixe de perceber as oportunidades em andamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar da tentação de mudar tudo, nesta parte do caminho vale a pena preservar o que estiver em andamento. Mesmo que você tenha ideias magníficas e insofismáveis, procure deixar a criatividade para depois. Preserve.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que o cumprimento das obrigações não seja nem de perto tão divertido quanto se lançar criativamente a algo desconhecido, cabe a você preservar o rumo das coisas do jeito que foram combinadas e planejadas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No meio do caminho sua alma fica cheia de ideias interessantes e criativas, porém, é importante você lembrar do que já foi combinado com as pessoas envolvidas e, dentro do possível, se ater a isso. Depois a criatividade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre os sonhos ansiados e a realidade imediata que você precisa administrar, por enquanto se foque naquilo que seja mais concreto e pragmático, porque os sonhos podem esperar, mas a realidade imediata não. É assim.