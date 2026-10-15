Dougllas Fernanddo recebe homenagens de artistas em festa de aniversário em Pernambuco

O cantor e influenciador Dougllas Fernanddo comemorou seu aniversário no último domingo, 11 de outubro, em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, em uma festa privada que reuniu mais de 100 convidados. Além das apresentações musicais, a noite foi marcada por homenagens de artistas e pela divulgação de uma música inédita que o aniversariante prepara para lançar nos próximos dias.

Com início por volta das 20h, a celebração avançou pela madrugada do dia seguinte. Márcio Lima, Wellington Show e MC Shock integraram a programação musical, enquanto Dougllas apresentou um show de aproximadamente 45 minutos.

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Priscila Senna inspirou o tema da comemoração

Uma das referências da festa foi Priscila Senna, cantora admirada por Dougllas e conhecida pelo público como a Musa de Pernambuco. A artista acompanhou a celebração pelas redes sociais e enviou uma mensagem de carinho ao aniversariante.

Ahhhh parabéns querido! Tudo de bom, publicou Priscila. Além da mensagem, ela compartilhou um vídeo da comemoração em seu perfil no Instagram.

A homenagem aproximou a celebração de uma das referências musicais do cantor, que escolheu a artista como inspiração para o tema do evento.

Cantor também recebeu mensagens em vídeo

As felicitações não ficaram restritas às redes sociais. Dougllas recebeu vídeos de artistas que fizeram questão de marcar presença simbolicamente na data, entre eles o cantor Lipe Lucena, a cantora Ziane Martins, Altemar Dutra Júnior e Duda Estrela.

As mensagens fizeram parte dos momentos especiais da comemoração, que reuniu convidados, amigos e parceiros do artista em um evento de acesso restrito.

Anúncio musical marcou a noite

Durante sua apresentação, Dougllas revelou que lançará em breve a música Esquece, composta por Amauri Leão e Mateus Maia. Depois da festa, o cantor divulgou a novidade no Instagram, onde seguidores elogiaram a letra e começaram a perguntar pela data de estreia.

A programação também contou com a participação de profissionais envolvidos na estrutura e na realização do evento. A Caveira Segurança cuidou da portaria e recepção, a barbearia DG 081 foi responsável pelo visual do artista, o cantor Jorge Lui colaborou com a parte técnica de som e estrutura, e o portal Pulsa Mais, da jornalista Priscila Ávila.