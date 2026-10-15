Alma Djem, de Brasília, relê clássico de Tim Maia com Michael Sullivan

Criado em Brasília e ativo desde o fim dos anos 1990, o Alma Djem acaba de lançar uma nova versão de Me Dê Motivo ao lado de Michael Sullivan. Escrita pelo compositor com Paulo Massadas e eternizada por Tim Maia em 1983, a canção ganha uma leitura reggae com os vocais de Sullivan e de Marcelo Mira, vocalista e compositor da banda brasiliense.

A releitura vem acompanhada de videoclipe gravado no estúdio de Michael Sullivan, no Rio de Janeiro, com direção de Rafa Andrade e produção da Zal Creator. O encontro aproxima duas trajetórias fundamentais para a música popular brasileira: de um lado, o compositor de alguns dos maiores sucessos do país; de outro, um grupo que construiu, a partir de Brasília, uma identidade própria entre o reggae, o pop, o rock e a música brasileira.

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A parceria nasceu antes da escolha do repertório. Marcelo Mira tinha o desejo de escrever com Sullivan e chegou até ele por meio de Edison Coelho. A primeira conversa abriu caminho para uma viagem ao Rio e uma sequência de sessões no estúdio do artista.

Os encontros renderam cinco músicas inéditas. Uma delas, Passarinho, foi registrada pelo Alma Djem no especial Acústico em São Paulo, lançado em 2025. Foi em meio às novas composições que Sullivan retomou Me Dê Motivo ao violão, apresentou uma nova possibilidade para a canção e sugeriu que o grupo a conduzisse para o reggae.

O Alma Djem aceitou, mas fez uma exigência: a versão só seria gravada se Michael Sullivan também participasse como intérprete.

Entre um café, um bolo e muito reggae, recebi o Alma Djem na minha casa ou melhor, no meu estúdio. Quando ouvi Me Dê Motivo, percebi que a canção podia ganhar uma nova vida no reggae. A música precisa evoluir, encontrar outros caminhos e continuar fazendo sentido para novas gerações. Foi um privilégio gravar essa versão e dividir os vocais com o Alma Djem, afirma Michael Sullivan.

Me Dê Motivo foi o primeiro grande sucesso da parceria entre Michael Sullivan e Paulo Massadas, que também assina obras como Whisky a Go-Go, Um Dia de Domingo, Deslizes, Amor Perfeito, Meu Ciúme, Estranha Loucura, Joga Fora e Lua de Cristal.

Ao longo da carreira, Sullivan teve composições gravadas por artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Alcione, Roupa Nova, Fafá de Belém, Sandra de Sá, Joanna, Xuxa e Ivete Sangalo.

Cresci ouvindo a música dos anos 1980 e 1990; Sullivan e Massadas fazem parte da formação do meu DNA artístico. Quando ele sugeriu a regravação de Me Dê Motivo em reggae e ainda topou participar, percebi que seria um marco na trajetória do Alma Djem. É uma grande responsabilidade, mas nada se compara à alegria de ter o Sullivan endossando e participando dessa releitura, diz Marcelo Mira.

A produção e o arranjo são de William Magalhães, líder da Banda Black Rio, produtor, arranjador e multi-instrumentista que já dirigiu musicalmente artistas como Gilberto Gil e Marina Lima. Magalhães também assinou o arranjo de Dois, outro sucesso de Sullivan, gravado por Paulo Ricardo.

Com uma trajetória consolidada a partir da capital federal, o Alma Djem vive uma nova fase de circulação nacional com Estrela nas rádios e o especial Acústico em São Paulo. O registro reúne 30 canções e participações de Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67 e Roberta Campos movimento que agora ganha outro capítulo com a parceria ao lado de Michael Sullivan.

Confira: