Adonai escala Cynthia Luz para novo single após encontro com Alborosie

Após dividir uma faixa com Alborosie, Adonai acaba de abrir uma nova frente de sua trajetória solo: Tudo Passará, parceria com Cynthia Luz. Produzido por DJ Gustah, da 2050, o single aproxima o reggae da linguagem contemporânea do rap e do pop, sem perder o eixo espiritual que atravessa o repertório do cantor.

Adonai segue como vocalista do Cidade Verde Sounds, mas mantém em paralelo uma carreira solo marcada por colaborações que expandem o alcance de sua música. Em Tudo Passará, ele encontra Cynthia Luz em uma canção de refrão direto, construída sobre o balanço do reggae e uma mensagem sobre os ciclos inevitáveis da vida.

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A letra fala de altos e baixos, mudanças e recomeços. A ideia é simples, mas ganha peso na forma como a música trata a fé: os momentos difíceis não são ignorados, mas colocados dentro de uma perspectiva de movimento e confiança. A referência a Jah, presente na tradição rastafari, aparece como força de condução quando o futuro ainda não está visível.

Tudo Passará fala sobre aceitar o movimento da vida. Os dias bons passam, os difíceis também, e entender isso ajuda a colocar as coisas no lugar. É uma música de fé, mas também de respiro. Ter a Cynthia comigo nesse som foi muito especial, porque ela trouxe uma verdade e uma sensibilidade que ampliaram exatamente essa mensagem, afirma Adonai.

A escolha de Cynthia Luz não é aleatória. pê e L7NNON. O álbum gerou uma turnê nacional e colocou a artista em diálogo com nomes de diferentes gerações e vertentes da música brasileira.

Cynthia também lançou Cintilante, disco colaborativo com 2B, e participou de sexy, faixa da mixtape PUT@RIA & POE$IA, de DAY LIMNS e Los Brasileros. Em Tudo Passará, sua interpretação não funciona como adorno: é parte da construção emocional da faixa e reforça a ponte de Adonai entre o reggae e a música urbana.

O lançamento chega depois de Originais, colaboração de Adonai com Alborosie. A parceria anterior nasceu após os dois artistas dividirem uma turnê pelo Brasil em 2025 e aproximou o cantor brasileiro da tradição jamaicana contemporânea. Com Cynthia Luz, Adonai muda o enquadramento: sai de uma conexão internacional do reggae e entra em uma faixa de forte apelo urbano, pop e brasileiro.

A produção é assinada por DJ Gustah, parceiro de longa data de Adonai e integrante da 2050. O produtor tem trabalhos com Luísa Sonza, Xamã, Julian Marley e Rael e, em Tudo Passará, organiza o encontro entre os dois artistas sem reduzir o reggae a referência estética: o gênero é a base da faixa, enquanto as vozes conduzem a mensagem.

Em carreira solo, Adonai lançou Quimera, em 2019, álbum com participações de Sizzla, Negra Li, Luccas Carlos e Fábio Brazza. À frente do Cidade Verde Sounds e em seus projetos individuais, ele consolidou uma trajetória que trata o reggae como linguagem aberta capaz de conversar com rap, pop, dub e música urbana sem perder sua identidade.

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