Série "Sukata O Musical" contrapõe futilidade dos influenciadores e ativismo ambiental na periferia de SP

O que acontece quando a futilidade das redes sociais colide de frente com a realidade nua e crua da periferia paulistana? É a partir desse contraste que se desenrola o nó central de Sukata O Musical - A Série, produção infanto-juvenil idealizada, roteirizada e dirigida por Alexia Annes (Batom Produções) e distribuída pela A2 Filmes, que acaba de estrear nas principais plataformas digitais (Prime Video, Apple TV, Vivo Play, Claro TV+ e Google TV).

Na trama, enquanto as amigas Suzana, Katarina e Tânia (as Suketes, vividas por Stefanny Leão, Alessandra Maria e Dominique Bueno) lutam para implementar um projeto de reciclagem de óleo de cozinha na periferia, elas enfrentam a oposição direta do clã das Blogueirinhas - liderado por Cláudia (Giulia Savi), e composto por Roberta (Gabriele Annes), Jéssica (Bruna Story), Bianca (Ana Leal) e o icônico Jorge (Renan Beckman).

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No meio dessa colisão está Mariana (Luana Silva), ex-namorada de Lucas (Nicolau Ariel), que precisa transitar e vivenciar as pressões desse universo fútil.

Dois mundos, duas realidades

Para a criadora e showrunner Alexia Annes, a divisão da série nesses dois núcleos vai muito além da comédia: é um espelho do contraste social e comportamental do Brasil contemporâneo. "Esse universo das Blogueirinhas X Suketes é o contraponto entre dois mundos: de um lado, um universo fútil e repleto de luxos, do outro, a realidade de quem pega transporte público e sente na pele as necessidades da cidade e do planeta", explica Alexia.

"É uma colisão de ideias que busca trazer reflexão e chances de aproximação, afinal não existe ninguém 100% bom ou malvado.

A virada da narrativa ocorre quando um vídeo gravado acidentalmente durante uma discussão sobre consciência ecológica viraliza na internet. O clã das Blogueirinhas, acostumado a dominar os algoritmos com conteúdos superficiais, entra em colapso ao ver as Suketes no topo das paradas e passa a articular planos para impedir o sucesso das garotas.

"Quando o vídeo viraliza e cai no gosto do público, entendemos que mais importante do que 'lacrar' é levar uma mensagem que realmente importa. Se for algo de valor verdadeiro, vai viralizar porque toca as pessoas e elas se reconhecem", destaca a diretora.

Alexia ressalta ainda que a série retrata a "bolha" das redes sociais sem cair no clichê: "Quem está focado apenas na internet muitas vezes não percebe o mundo ao seu redor e entende aquele recorte como verdade absoluta. Através do diálogo sincero e da música autoral, levamos o público ao lúdico, mas sem esquecer que em cada canção existe uma riqueza de informações sobre sustentabilidade e o impacto disso em nossas vidas".

Entrosamento e química nos bastidores

Mesmo interpretando personagens que rivalizam na tela, o elenco desenvolveu uma forte amizade nos bastidores. A construção do tom cômico e dos trejeitos do núcleo das Blogueirinhas trouxe leveza e verdade para as gravações.

"O elenco brincou muito durante as cenas mantendo o respeito ao roteiro, mas a forma como cada um entendeu seu personagem e colocou sua identidade fez toda a diferença. As Blogueirinhas e as Suketes desenvolveram uma amizade verdadeira e isso transparece na câmera", conta Alexia, lembrando que o entrosamento do elenco continuou fora dos sets, em passeios de patinação e noites de karaokê.

Com 10 episódios, dezenas de músicas originais lançadas via ONErpm e premiações internacionais no Hollywood Series Awards e Rio Webfest, Sukata O Musical - A Série está disponível para aluguel e compra digital.