Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (20/10)

Ao mesmo tempo que nossa humanidade descobriu o superpoder da palavra, uma tecnologia de ponta que nos permitiu descrever experiências às pessoas que não estavam presentes nelas, inventamos também as diversas formas de enganar e de mentir, ao ponto de haver gente no mundo inteiro se dedicando a dar golpes e sendo muito bem-sucedidas no crime.

Sim! Gostaríamos de destruir todos os criminosos, mas como isso é impraticável precisamos nos questionar o que é que faz com que nós, seres lúcidos e bem-intencionados, caiamos nos golpes.

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Ansiamos acreditar em que temos sorte e, também, que as pessoas nos seduzem porque somos lindos de verdade e não porque querem amaciar nossa vaidade para tirar de nós dinheiro, vantagens, nosso voto ou qualquer outra coisa que não entregaríamos de bom grado, sem sermos enganados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora não é hora de fazer apostas, é hora de preservar o rumo mais sensato possível em todos os assuntos que sejam importantes para você. Se você, eventualmente, não souber o que fazer, ganhe tempo. Melhor assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Coisas estranhas que as pessoas fazem e que não passam despercebidas não hão de ser descartadas como questões sem importância, porque sinalizam operações que, no fim das contas, vão exercer influência em você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitos detalhes precisam ainda ser lapidados para que o desenho maior dos acontecimentos se mostre e, assim, você possa tomar boas decisões diante de tudo que está em marcha. Por isso, tome seu tempo com serenidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando não se medem as consequências e os efeitos colaterais é porque a alma está envolvida no fragor dos desejos e deixou de pensar direito em tudo que precisa ser feito para chegar lá. Evite essa situação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seus quereres são sagrados e hão de ser satisfeitos, mas é preciso ver a melhor maneira de chegar lá, porque se precipitando e passando por cima das necessidades alheias você só atrasaria tudo que de bom vem vindo por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É claro que sempre haverá atalhos de duvidosa reputação para você ganhar tempo e ter a sensação de vitória. Porém, esses atalhos implicam riscos que podem não ficar evidentes de imediato, mas que estão aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os humores extremos que circulam à solta por aí precisam ser driblados por você, porque se acontecer de exercerem um forte impacto em sua alma você correrá o risco de perder o senso de proporção a respeito de tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se a satisfação de certos desejos que ardem em seu coração implicar na insatisfação ou mesmo no mal-estar das pessoas do seu círculo íntimo, é bom começar a questionar a necessidade de seguir em frente. Muito melhor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As boas intenções que nunca foram postas em prática pavimentam o caminho do inferno, porque se pelo menos houvesse uma tentativa concreta e prática, você teria respostas realistas para retificar o comportamento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Chega uma hora em que, em nome da própria saúde mental, é melhor se abster de tentar ajudar ou esclarecer quem quer que seja, porque você enfrentaria o inconsciente que faz as pessoas gostarem de sofrer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Coisas que antes passavam despercebidas agora se tornam gritantes e sua alma se pergunta como foi que não saltavam à vista, se eram evidentes. Não importa, uma vez percebidas, não dá para fingir que não existem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As mesmas questões que podem se tornar motivo de frustração para sua alma podem também se converter em incentivos para luzir a criatividade e driblar os impedimentos para continuar, sempre em frente e para cima.