Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (21/10)

Queremos ter a razão sem importar se ela é nossa mesmo, só para não termos de aceitar que podemos estar do lado errado da história, porque isso significaria uma ferida em nossa vaidade que não queremos ter.

Ao contrário, buscamos freneticamente tudo aquilo que nos valide e autorize o convencimento de que estamos certos, sem importar que para isso tenhamos de imaginar que estejam erradas todas as pessoas que não pensem como nós, porque preferimos nutrir a vaidade que nos faz sentir bem, tal qual uma droga faria.

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Enquanto nossa vaidade é nutrida nos sentimos cheios de poder e glória, sem atentar ao fato de que é justamente por nos importarmos mais com sermos exaltados, mesmo que errados, que nos tornamos vulneráveis e propensos a cair em tudo quanto é golpe.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As eventuais concessões que você fizer agora serão os pontos que servirão para certas pessoas oprimirem você no futuro. Melhor atuar com firmeza, tomando duras decisões agora, do que confiar em que o bem vai prevalecer.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As frustrações que as pessoas próximas experimentam acabam respingando em seu humor também, mas é nesse momento que sua alma precisa se erguer e se tornar mais influente do que as circunstâncias que a rodeiam.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De pouquinho em pouquinho se chega longe, mas no meio do caminho é bem possível que você, ao não perceber grandes avanços, se convença de tudo ser em vão e que, por isso, seria melhor chutar o balde. Amadurecimento.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Desejar demais algo ou alguém é o mesmo que deixar de pensar direito em todas as consequências e efeitos colaterais, para a alma só se focar no objetivo de satisfação. Esse processo pode dar certo ou muito errado.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Lidar com gente inflexível é uma tarefa titânica, para não perder a paciência e chutar o balde que com tanto esforço foi posto em pé. Não que você não deva ser firme, mas sim agregar elegância e suavidade a essa firmeza.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As coisas que as pessoas não percebem direito são para você tão evidentes e claras que nem dá para imaginar que possam ser despercebidas. Faca disso uma vantagem, evitando discutir para esclarecer quem quer que seja.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor não se precipitar na direção de nada nem de ninguém, porque do jeito que andam as coisas, alteradas e fora de prumo, será melhor se aliar ao tempo e amadurecer tudo que seja de seu interesse. Muito melhor assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há desejos e há também caprichos, e apesar de serem confundidos com facilidade dentro da própria alma, seus efeitos são totalmente diferentes. Os primeiros trazem satisfação, os segundos a decepção.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há horas em que a boa intenção de fazer o bem acaba caindo atravessada na alma das pessoas que você pretende ajudar. Isso é algo que não se explica direito, mas que mesmo assim há de ser levado em conta.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ninguém afirmaria abertamente que gosta de sofrer, a não ser as pessoas que sofrem de patologia masoquista. Porém, se você observar bem, perceberá que, inconscientemente, as pessoas preferem o sofrimento.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Talvez seja mais fácil do que parece, mas é melhor você fazer uso das experiências adquiridas para se tornar capaz de discernir o que é verdadeiro do que apenas parece certo. Há facilidades e dificuldades misturadas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Na prática nada é como deveria ser, mas é aí que reside o perigo de vivermos na teoria e deixarmos de apreciar o que de fato acontece. Em vez de buscar o ideal com frenesi, se adapte ao que está disponível de imediato.