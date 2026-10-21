Ana Clara compra mansão milionária no Rio e terá famosos como vizinhos

A apresentadora Ana Clara Lima, da Globo, decidiu investir pesado em um novo lar. A famosa teria adquirido uma mansão por R$ 12 milhões no Alphaville Barra, condomínio de luxo localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi revelada com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

A compra teria sido realizada neste mês de outubro e envolveu uma negociação que garantiu à apresentadora uma economia considerável. Segundo a apuração do jornalista, o imóvel estava anunciado por R$ 12,9 milhões, mas Ana Clara conseguiu reduzir o preço em R$ 900 mil, fechando o negócio por R$ 12 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O condomínio escolhido pela apresentadora é conhecido por reunir celebridades. Entre os famosos que possuem propriedades no local estão o cantor Belo, a cantora Ludmilla e o jogador de futebol Vini Jr.

A nova residência de Ana Clara impressiona pela estrutura. Com 900 m² de área construída em um terreno de 605 m², a mansão possui quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal conta com uma ampla sala de banho, enquanto um elevador privativo facilita o acesso aos diferentes pavimentos da propriedade.

A tecnologia também faz parte do projeto. O imóvel dispõe de um sistema de automação integrado à Alexa, permitindo o controle da iluminação e de outras funcionalidades por comandos de voz. A residência ainda conta com garagem para quatro veículos e dependência completa.

Na área de lazer, a apresentadora terá piscina com cascata, sauna, churrasqueira e um espaço gourmet coberto, estrutura pensada para momentos de descanso e encontros com amigos e familiares.

Mudança ainda não tem data definida

Apesar da suposta aquisição, Ana Clara não deve ocupar a mansão imediatamente. Conforme revelou Daniel Nascimento, a propriedade passará por uma etapa de ajustes e decoração, com a participação de arquitetos e decoradores responsáveis por adaptar os ambientes às preferências da nova proprietária.

Enquanto aguarda a conclusão dos trabalhos, a apresentadora continuará morando em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca.

Aos 29 anos, Ana Clara, que ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 18, segue construindo sua trajetória na televisão e agora se prepara para uma nova fase na vida pessoal.

Procurada pela coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a assessoria da apresentadora não respondeu aos questionamentos sobre a aquisição até o fechamento da reportagem.