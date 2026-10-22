Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (22/10)

A vaidade é um fenômeno psicossocial de grande poder, porque apesar de ser evidente, ainda assim nos entregamos a esse exercício nas esferas pública e privada, em busca de elogios e de validação, e não adianta erguer o dedo moralista e afirmar que seja pecado e que devemos abandonar a vaidade, porque esse fenômeno é imune aos decretos espirituais.

Há quem não possa passar um dia sequer sem exercitar a vaidade enquanto outras pessoas circunscrevem o fenômeno a alguns momentos, que nem sequer são cotidianos, mas nenhum de nós é tão santificado ao ponto de ter conseguido se desvincular da vaidade.

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A vaidade seria linda e maravilhosa, não fosse o detalhe de que ela nos torna vulneráveis e frágeis, porque qualquer pessoa pode nos manipular à vontade explorando com maestria nossa vaidade.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Suas suspeitas merecem investigação, portanto, nada dê por garantido. Se você imagina que tais ou quais coisas andam acontecendo, antes de atuar de acordo, procure investigar com imparcialidade. Assim dará certo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as pessoas discutem elas não querem intercambiar opiniões e pontos de vista, elas só querem ter razão, como se essa fosse alguma vantagem. Para não se enredar nesse labirinto, procure fazer concessões. Melhor assim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para sua alma não se enredar no labirinto das preocupações, apesar dos eventos que estimulariam esse movimento procure você fazer com que sua boa vontade prevaleça, incentivando alegria e leveza. É possível.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto mais ousada seja sua alma nesta parte do caminho, melhores serão os frutos que você colherá, mas não porque tudo dê certo, e sim porque você descobrirá uma fibra em sua alma que andava meio esquecida. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo precisa de cuidado e de manutenção, cada coisa que você compra, cada relacionamento que você inicia, tudo precisa de cuidado, e quanto mais atenção e carinho você oferecer, melhor funcionará tudo. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas conversas estimulantes que envolvem você e suas perspectivas de progresso, precisam ser passadas a limpo em outro momento, em que o entusiasmo dê lugar ao bom senso. Triagem com crivo fino.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem tudo que brilha é ouro, e nem todo ouro solucionaria seus problemas. Procure encontrar valores além dos comuns, materiais, porque sua alma precisa descobrir o tesouro abstrato dos princípios eternos do coração.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure não ter razão em tudo, porque quanto mais fechadas e impermeáveis sejam suas opiniões e pontos de vista, menos você terá capacidade de entender tudo que anda acontecendo. Abra sua mente ao desconhecido.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há palavras que deveriam ser ditas, porém, se as pessoas não as interpretarem com o coração, provavelmente degringolaria tudo na direção de conflitos inúteis. Por enquanto, parece ser melhor preferir o silêncio.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite para ampliar sua agenda de contatos, porque quantos mais vínculos você formar agora, mesmo que não tragam resultados de imediato, servirão para o que você fará no futuro, mas que ainda desconhece.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A sorte parece caprichosa, mas na verdade anda circulando por aí o tempo inteiro, e recai sobre as pessoas atrevidas que ficam mexendo com a realidade e fazendo tudo que está ao alcance delas para progredir. Sorte.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As epifanias são aqueles momentos em que sua alma parece compreender tudo e uma serenidade fora do comum toma conta do coração. Não se pode forçar uma epifania, mas se pode ampliar sua influência à vontade.