De Anitta a Gusttavo Lima: veja quais artistas apoiam Lula e quais apoiam Flávio

A quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais, a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou espaço nos palcos, na televisão e nas redes sociais, levando artistas, influenciadores e outras figuras públicas a manifestarem suas preferências políticas. Nesta quarta-feira (21/10), a apresentadora Angélica anunciou, em vídeo, que votará pela reeleição de Lula. Ela afirmou que, apesar de evitar posicionamentos políticos por medo de ataques nas redes sociais, a recente mobilização de jovens e estudantes a encorajou a declarar seu apoio.

Do outro lado da disputa, Flávio Bolsonaro intensificou a aproximação com artistas sertanejos. Na última terça-feira (20/10), mais de 30 nomes do gênero se reuniram na Fazenda Toca da Orca, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, para gravar materiais de campanha em apoio ao candidato do PL.

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Na reta final da eleição, as manifestações de celebridades ampliam a presença da disputa presidencial no universo do entretenimento e nas redes sociais, onde artistas e influenciadores alcançam milhões de seguidores. Entre declarações explícitas de voto, participações em atos de campanha e gestos interpretados como sinalizações políticas, personalidades de diferentes áreas passaram a integrar o debate eleitoral.

































Apoio ao Flavio

Entre os sertanejos que se reuniaram com Flávio nesta semana estavam presentes Gusttavo Lima; Zezé Di Camargo; Marrone, da dupla com Bruno; Murilo Huff; Felipe Araújo e Amado Batista, que já havia anunciado apoio ao senador meses antes. A reunião, organizada pelo senador Wilder Morais (PL-GO), ocorreu depois de Flávio pedir, em transmissão ao vivo, que artistas de direita tornassem público seu apoio na reta final da campanha.

O apoio a Flávio Bolsonaro também ganhou espaço fora do universo sertanejo. Nas redes sociais, a influenciadora Jojo Todynho, que já se declarou de direita e contrária ao PT, publicou o número usado pelo canditado nas urnas. O apresentador Ratinho também manifestou apoio ao senador, assim como o influenciador Rico Melquiades, que anunciou seu voto e chegou a gravar um vídeo ao lado do presidenciável. Já o ex-BBB Jonas Sulzbach fez publicações com referências ao número de Flávio e participou de um ato político na avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (18).

Outros famosos, por sua vez, fizeram gestos associados à candidatura, mas sem declarar apoio formal. É o caso da cantora Ana Castela, que apareceu fazendo o sinal de 22 ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e do jogador Neymar, que repetiu o gesto em um vídeo durante o primeiro turno. Nenhum dos dois, porém, confirmou publicamente o voto no senador.

































Apoio ao Lula

O apoio de Angélica se soma ao de Fátima Bernardes, que publicou um vídeo no último domingo (18) em defesa da democracia, das liberdades e de políticas sociais. Fátima afirmou que não é necessário ser petista para votar no presidente e pediu que eleitores ausentes no primeiro turno reconsiderem a decisão. A cantora Anitta também declarou voto em Lula em gravação publicada no dia 9 deste mês, na qual reconheceu que esperava uma vitória do petista já no primeiro turno.

Na música, o apoio a Lula reúne artistas de diferentes gerações e estilos. No último sábado (17/10), Luísa Sonza aproveitou uma apresentação em São Paulo (SP) para pedir votos ao presidente. Ivete Sangalo também fez gestos de apoio ao petista, como o sinal de “L” durante um show em Belo Horizonte. No último domingo (18/10), atos pró-Lula reuniram também nomes consagrados da música brasileira, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso e Djavan, além da rapper Ebony.

O apoio ao presidente também se estende à televisão e ao cinema. O ator Wagner Moura gravou um vídeo para a campanha de Lula, enquanto o ex-jogador e apresentador Neto já havia defendido a reeleição do petista em uma conversa divulgada pelo ex-ministro José Dirceu, em 2025.

Entre os nomes ligados a reality shows, Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26, também declarou voto no presidente e fez um apelo aos eleitores de candidatos derrotados no primeiro turno.

Já Juliette, campeã do BBB 21, entrou no debate eleitoral ao participar do projeto de vídeos “Revelando”, que aborda questões políticas e sociais. A campeã acabou sendo alvo de críticas do candidato do PL, que afirmou que ela estava “mentindo de novo sobre Nossa Senhora Aparecida” e fazendo “acusação sem pé nem cabeça”.