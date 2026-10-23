Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (23/10)

A partir do momento em que aprendemos a refletir mentalmente, que é o exercício de flexionar os pensamentos para conseguirmos os apreciar enquanto estão sendo pensados, criamos um labirinto de espelhos enfrentados que multiplicam as imagens ad infinitum.

Aprendemos assim a termos uma imagem de nós mesmos e junto a esse poder vem também a vaidade, que nos convence de sermos os reis e rainhas da cocada preta e de que não há, entre o céu e a terra, pessoa mais bonita, inteligente e capaz do que nós mesmos.

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É fundamental termos uma autoimagem boa, porém, mais importante ainda é que sejamos honestos e sinceros na construção dessa autoimagem, porque não há nada mais ridículo que uma pessoa que se acha a melhor e não tem condições para sustentar na prática esse convencimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas lindas que são prometidas precisam ser verificadas para você não cair em golpes e, além disso, evitar decepções que só agregariam aspectos negativos aos relacionamentos em geral. Use o bom senso neste momento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que as pessoas com quem você discute não tenham razão nenhuma, procure ser gentil e cordial, fazendo concessões que em outros tempos teriam sido inimagináveis. Essa atitude vai aliviar o peso de todo mundo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Com tanta coisa para fazer e tão pouco tempo disponível, seria contraproducente que você se enfiasse no labirinto das preocupações que geram ansiedade. Melhor decretar um estado de leveza e alegria apesar de tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As ideias estimulantes hão de ser levadas a sério, mesmo que impraticáveis de imediato, porque agora não se trata de produtividade, mas de você atuar com mais atrevimento, com vontade de se lançar à aventura.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide bem das pessoas e dos objetos que são do seu apreço, porque a demonstração de carinho consolidará os laços de união e, com maior bem-estar, sua alma também se sentirá mais motivada a continuar a luta diária.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As propostas que eventualmente você receber hão de ser discutidas à exaustão, em vez de você as aceitar de olhos fechados. Há coisas valiosas em andamento, porém, misturadas com promessas vazias. Melhor sair dessa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Além do esforço que você faz cotidianamente para consolidar o patrimônio material, é preciso que sua alma faça também o mesmo esforço para consolidar o patrimônio abstrato, feito dos princípios eternos do coração.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se você, em nome de investigar o que anda acontecendo, se abrir ao desconhecido, sacrificando suas amadas certezas, apesar do choque inicial, logo descobrirá em sua alma uma força que sempre esteve aí, mas oculta.