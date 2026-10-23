Compacta e potente: Polyvox apresenta a caixa de som XC-200

A Polyvox anuncia o lançamento da XC-200, primeira caixa amplificada de uma nova linha de entrada desenvolvida para consumidores que buscam a qualidade sonora da marca em uma faixa de preço mais acessível. O modelo inaugura a Linha Essencial Polyvox, que nasce com a proposta de ampliar o portfólio da companhia para diferentes perfis de consumo, mantendo recursos de conectividade, potência e mobilidade.

Com 200W RMS de potência e pressão sonora de 95 dB SPL, a XC-200 reúne em um equipamento compacto funções presentes em categorias superiores da marca, como Bluetooth 5.3, tecnologia TWS, rádio FM, iluminação frontal em LED e entradas para microfone, USB, auxiliar e cartão de memória.

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Segundo Luiz Kencis, CEO da Polyvox, a proposta é atender consumidores que querem entrar no universo da marca com um investimento menor, sem transformar preço mais baixo em perda de qualidade.

Existe um público que procura um equipamento mais acessível, seja para usar em casa, levar para encontros, festas menores ou mesmo como primeira caixa amplificada. A XC-200 foi criada para esse consumidor. Nosso desafio foi chegar a uma faixa de entrada mantendo os elementos que ele espera de um produto Polyvox, principalmente qualidade de áudio, conectividade e facilidade de uso, afirma Kencis.

Nova linha amplia acesso ao portfólio

A XC-200 marca a entrada da Polyvox em uma categoria mais acessível dentro de seu portfólio de caixas amplificadas. A estratégia é oferecer uma alternativa para consumidores que não precisam da potência de modelos maiores, mas ainda procuram uma solução completa para diferentes momentos de entretenimento.

O equipamento conta com woofer de 4 polegadas, amplificador digital e pré-equalizador. 3 BLE, entrada USB, entrada AUX P2, cartão TF, entrada P10 para microfone ou instrumento e rádio FM. A caixa também possui função TWS (True Wireless Stereo), que permite conectar duas unidades da XC-200 sem fio e reproduzir o áudio simultaneamente, ampliando a experiência sonora.

Não queríamos simplesmente desenvolver um produto menor. A ideia foi entender quais recursos realmente fazem diferença no uso cotidiano e concentrá-los em uma caixa mais compacta e acessível. A XC-200 mantém conectividade, iluminação, possibilidade de expansão por TWS e diferentes entradas, mas dentro de uma proposta mais simples para quem está buscando custo-benefício, explica o executivo.

Portabilidade para diferentes situações de uso

Pensada para facilitar o transporte, a XC-200 pesa aproximadamente 1,7 kg e possui alça integrada. 000 mAh oferece até seis horas de uso, considerando volume em 50% e iluminação desligada, com variação de acordo com as condições de reprodução. O tempo aproximado de recarga é de três horas, por meio de cabo USB-C.

O modelo também conta com iluminação frontal em LED, que acompanha a proposta de entretenimento da linha, além de tela metálica para proteção do alto-falante. Com a novidade, a Polyvox passa a atender uma faixa mais ampla de consumidores dentro da categoria de caixas amplificadas, complementando modelos de maior potência já disponíveis em seu portfólio.

A proposta da nova linha é simples: permitir que mais pessoas tenham acesso à experiência Polyvox. Nem todo consumidor precisa de uma caixa de 700W ou 800W. Existe espaço para um equipamento menor, prático e mais acessível, desde que continue entregando uma boa experiência sonora, conclui Kencis.