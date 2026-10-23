Espraiada Festival reúne Kyan, Consciência Humana e Família Sabotage em show gratuito no Jabaquara

O Espraiada Festival realiza, no dia 8 de novembro, mais uma edição do Tributo ao Sabotage, na Área de Lazer Água Espraiada, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Com entrada gratuita, a programação acontece das 12h às 22h e reúne nomes como Kyan, Consciência Humana, SPFUNK, Alt Niss e Stefanie, além de uma apresentação especial em homenagem ao rapper.

Um dos destaques será o show DJ Fábio Rogério convida Família Sabotage, que contará com Tamires Sabotage, filha do artista, Sombra SNJ, Sandrão RZO e LAKERSEPÁ. O encontro celebra a trajetória de Mauro Mateus dos Santos, conhecido como Sabotage, cuja contribuição para o Hip-Hop brasileiro permanece presente na música contemporânea.

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A programação coloca no mesmo evento artistas de diferentes gerações do rap nacional. Enquanto Consciência Humana e SPFUNK representam trajetórias importantes do gênero, Kyan, Alt Niss e Stefanie integram uma cena que continua explorando novas sonoridades e ampliando o alcance da música urbana.

A escolha do Jabaquara reforça a relação de Sabotage com a região da Espraiada, território que marcou sua história e esteve presente em suas composições. Conhecido como Maestro do Canão, o rapper transformou experiências da periferia paulistana em músicas que se tornaram referências culturais.

Além das apresentações, o festival busca valorizar a produção artística das periferias e ampliar o acesso da população à cultura Hip-Hop por meio de uma programação gratuita em espaço público.

O evento tem realização da Brooklyn Sul Produtora e do Espraiada Festival, com apoio do Instituto Cria Conexões e da Prefeitura de São Paulo.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis em https://www.sympla.com.br/evento/espraiada-festival-5-tributo-ao-sabotage/3595945.