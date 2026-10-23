Leo Dpaula e Vicka transformam detalhes do amor cotidiano em canção no single Final de Semana

Transformar pequenos momentos em grandes memórias e fazer do cotidiano um lugar de refúgio. Essa é a premissa de Final de Semana, novo single de Leo Dpaula em colaboração com a cantora e compositora Vicka. Com uma sonoridade leve, romântica e afinada com a nova MPB, a faixa celebra a intimidade do estar junto, a saudade e a vontade de aproveitar cada instante ao lado de quem se ama.

A parceria entre os artistas surgiu após os dois se conhecerem em um evento de música autoral. Leo conta que compôs a faixa perto daquela época e logo percebeu a afinidade da canção com o estilo de Vicka:

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Conheci a Vicka alguns anos atrás. Naquele momento, já senti uma grande admiração por ela e uma conexão com seu trabalho. Compus Final de Semana e achei que a música tinha a cara dela. Comecei a produzir a canção em 2025 e fiz o convite. Agora, estamos lançando esse trabalho lindo juntos, relembra o cantor.

Acho muito interessante como a música proporciona esses encontros! Depois daquele dia, trocamos contatos e continuamos acompanhando o trabalho um do outro, mesmo à distância, destaca a cantora.

Para Leo Dpaula, a canção chega como a trilha sonora de momentos de paz e cumplicidade da vida a dois, seja um café da manhã sem pressa, um jantar especial acompanhado de um bom vinho ou um fim de semana tranquilo.

Essa é uma canção sobre querer estar perto. Sobre encontrar felicidade nas coisas mais simples e transformar um breve encontro em um lugar para chamar de casa, declara o artista.

Vicka complementa reforçando o caráter afetuoso e universal do projeto. É uma música muito romântica, que fala sobre esse lado gostoso de estar amando, de querer estar perto de alguém e compartilhar os momentos simples da vida. Acredito que a música tem essa capacidade de traduzir sentimentos que são universais, mas que cada pessoa vive de uma maneira diferente.

O lançamento marca o encontro de dois nomes de destaque da MPB contemporânea. Leo Dpaula soma mais de 500 mil plays nas plataformas digitais e vem consolidando sua voz na cena autoral. Já Vicka, conhecida por sua interpretação delicada e vulnerável, soma mais de 40 milhões de streams, 120 mil ouvintes mensais no Spotify, indicação ao Prêmio Multishow em 2023 e um álbum colaborativo recente com Oswaldo Montenegro.

A expectativa dos artistas para o lançamento é ver a canção ganhando o mundo e fazendo parte da vida do público. Venho trabalhando nessa música com muito carinho, e ter essa primeira parceria com a Vicka é realmente muito especial. Mal posso esperar para ver Final de Semana em todas as plataformas de streaming, fazendo parte da vida das pessoas e proporcionando momentos únicos a quem estiver ouvindo, celebra Leo.

Vicka conclui com entusiasmo sobre a chegada do single: Espero que as pessoas recebam Final de Semana com muito carinho, que se identifiquem com a história e que a música possa fazer parte dos momentos especiais de quem ouvir.

Ouça: