AXTY transforma quarto álbum em encontro para fortalecer a cena do metal

A banda paulista AXTY encerra 2026 ampliando para além do formato de lançamento convencional a chegada de seu quarto álbum de estúdio. Em 15 de novembro, o trio realiza a segunda edição do Newcore Festival, no Carioca Club Pinheiros, em São Paulo, levando ao palco na íntegra The Pain Made Me Who I Am, disco lançado em agosto e primeiro da banda pela Napalm Records.

A apresentação da AXTY será registrada em audiovisual e ganha o caráter de celebração ao lado de Bullet Bane, Sujera e Emphuria. Mais do que uma data de divulgação do álbum, o festival funciona como uma iniciativa autoral para reunir artistas e público em torno do metal produzido atualmente no país.

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Com 12 faixas, The Pain Made Me Who I Am trata de dor, ansiedade, insegurança e adversidade sem se restringir ao peso dessas experiências. O trabalho constrói, a partir delas, uma narrativa sobre resiliência e autodescoberta, combinando riffs intensos, vocais extremos e refrões melódicos.

Consideramos este álbum o nosso mais maduro e estamos muito satisfeitos com os resultados e com a repercussão que ele vem tendo, afirma Felipe Hervoso, vocalista da AXTY.

Entre as músicas que conduzem essa fase estão Who I Am, Dismay, Selfish, All I Love, Fragile e Nothing But Pain. No Newcore Festival, o repertório será apresentado como uma obra completa, com o registro em vídeo consolidando a atual etapa da AXTY.

Esse será o show de lançamento do álbum. E temos a honra de celebrá-lo ao lado de bandas que admiramos pela relevância e pelo trabalho sério que realizam. A gente espera uma noite realmente especial, para ficar registrada na história da banda e de todos os presentes, detalha Felipe.

A decisão de criar um festival próprio parte de uma leitura da AXTY sobre a necessidade de ampliar os espaços voltados ao gênero. Criamos um festival para ajudar a promover a cena, pois entendemos que, no nosso país, existem poucos espaços e oportunidades para que todos possam se reunir. Para nós, iniciativas assim são fundamentais para a manutenção e o crescimento da cena, conclui o músico.

SERVIÇO NEWCORE FESTIVAL 2026

Line-up: AXTY, Bullet Bane, Sujera e Emphuria

Data: domingo, 15 de novembro de 2026

Abertura: 16h

Local: Carioca Club Pinheiros

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 Pinheiros, São Paulo/SP

Classificação: 18 anos

Organização: Agência Pindorama

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/newcorefest2026

Ouça: