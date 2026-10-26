Pipa Brasey abre o jogo sobre maturidade e revela: 'Mais liberdade'

A cantora e intérprete Pipa Brasey é uma das protagonistas da edição de outubro da SYVE Brasil. Assim como no mês de estreia, a revista apresenta duas capas inéditas e exclusivas, desta vez em celebração ao Outubro Rosa, destacando histórias de mulheres fortes, independentes e empoderadas. A primeira capa será revelada nesta terça-feira (27), trazendo a artista, que construiu uma trajetória marcada pela paixão pelo samba, pela valorização da cultura brasileira e pela conquista de espaços em um universo ainda predominantemente masculino.

Com passagens por escolas de samba como Portela, Porto da Pedra e Unidos de Bangu, Pipa também levou sua voz para além das fronteiras brasileiras, apresentando-se em países como Suíça, Alemanha, Inglaterra, França e Portugal. Em entrevista exclusiva à publicação, ela falou sobre a importância do Carnaval como expressão de resistência cultural e o orgulho de representar a música brasileira dentro e fora do país.

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O Carnaval é algo extraordinário e muito importante na cultura e resistência do nosso povo, declarou. A artista também destacou a satisfação de dividir os carros de som com intérpretes consagrados e ocupar posições de destaque em um ambiente historicamente dominado por homens.

Fazer parte do Carnaval cantando em alguns dos mais ambicionados carros de som na avenida, como Portela, Porto da Pedra e Unidos de Bangu, ao lado de renomados intérpretes homens, é extremamente gratificante e motivo de muito orgulho, afirmou.

Mas não é apenas nos palcos que Pipa demonstra sua força. Ao falar sobre o amadurecimento, a cantora revelou que o passar dos anos trouxe uma transformação importante na maneira como enxerga a própria vida, suas escolhas e seu papel como mulher e artista.

A maturidade me trouxe, acima de tudo, mais consciência sobre quem eu sou. Com o passar dos anos, você aprende a selecionar melhor aquilo que realmente importa, a respeitar os seus limites e a não sentir mais a necessidade de corresponder o tempo todo às expectativas dos outros, refletiu.

Segundo a artista, essa mudança também trouxe mais independência e segurança para conduzir sua carreira, sem a preocupação constante de atender às cobranças externas.

Como mulher, como artista, isso me deu mais liberdade. Hoje conheço melhor a minha voz, sei o que quero comunicar e tenho muito mais segurança para fazer minhas escolhas, completou.

A escolha de Pipa Brasey para uma das capas de outubro reforça a proposta da SYVE Brasil de valorizar histórias femininas que ultrapassam padrões e estereótipos. Em uma edição dedicada ao Outubro Rosa, a publicação celebra não apenas a beleza, mas também a autoestima, a representatividade e a liberdade de mulheres que seguem conquistando seus espaços em diferentes fases da vida.