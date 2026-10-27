Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (27/10)





A consciência tem quatro superpoderes, a percepção, o desejo, a ação e a síntese das três anteriores que cria uma história individual, resultando os quatro superpoderes em quatro anseios irredutíveis.

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O anseio de proteger e cuidar de algo ou de alguém, o anseio de satisfazer a curiosidade, o anseio da felicidade, conceito que anda bastante desgastado (des)graças à psicanálise, e o anseio da liberdade, mas não como normalmente a pensamos, como produto de nos livrarmos de obstáculos ou impedimentos, porém, a liberdade experimentada de chegarmos ao final de cada dia cientes de que fizemos nosso melhor.

A moral, a política, a religião, a terapia ou qualquer outro nível de organização humana que desrespeite sequer uma dessas condições está equivocada, porque distorce a condição consciente de nossa humanidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essas histórias que sua mente produz na tentativa de descobrir sentido em tudo que anda acontecendo não são necessariamente definitivas, e além disso muitas dessas precisariam de uma investigação mais objetiva e imparcial.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É importante que você não permita que as pessoas joguem sobre suas costas responsabilidades que na verdade são delas. Veja, isso pode acontecer num clima muito ameno e sedutor que faça você cair nessa cilada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Diante desse cenário é importante você não pretender dar um passo que, agora, seria maior do que a perna. Fique dentro dos limites do que seja possível, e nada além disso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Economize energia em vez de se precipitar com todos seus recursos forçando as coisas de um jeito que não têm garantia de dar certo. Segure a ansiedade, que sempre sopra aos seus ouvidos péssimos conselhos. É isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que as coisas terminem do seu gosto será necessário fazer algumas adaptações rápidas, sem grandes reflexões, de modo a aproveitar a oportunidade que se apresenta. Evite pretender ganhar tudo, faça concessões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Todas essas conversas que acontecem não serão perda de tempo, mas é preciso selecionar as de qualidade e tomar distância das que são promessas vazias. Esse esforço é fundamental nesta parte do caminho. Dedique-se.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A adaptação necessária terá de ser o mais rápida possível, senão é evidente que as pessoas seguirão por um rumo que não é o que sua alma pretende. A adaptação consiste em reformular tudo, sem no entanto perder a essência.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure ser mais suave do que o habitual nas intervenções que fizer, porque nesta parte do caminho os efeitos colaterais inadvertidos seriam mais intensos e, no fim, você se deparará com o tiro saindo pela culatra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de todos os cuidados que você toma, as intenções ficam evidentes e isso muda o jogo completamente, porque era de se supor que você se movimentaria com mais discrição e faria seu jogo sem atenções indevidas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem todos os dias são surpreendentes e excitantes, inclusive porque há excitações que agradam e outras que seria melhor nem existirem. Desfrute de uns momentos banais e até superficiais sem se obrigar a mais do que isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as coisas não dão o mesmo resultado de outrora é porque a Vida anda lhe dando a dica de que chegou a hora de mudar as estratégias e procedimentos, se adaptando a um momento que é estranho, mas promissor também.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Vai demorar um tantinho para retomar a normalidade confortável, aquela na qual, sem importar o que estiver acontecendo, você se foca em preservar a tal da normalidade, que anda desgastada, mas segue sendo imprescindível.



