Martinho da Vila reúne Brasil e Angola em encontro literário em sua cidade natal

A cidade de Duas Barras (RJ), onde nasceu Martinho da Vila, recebe nos dias 29 e 31 de outubro a primeira edição do Encontro Literário Saberes e Territórios Brasileiros e Lusófonos. A programação acontece no Instituto Cultural Martinho da Vila (ICMV) e propõe um diálogo entre literatura, música, educação e as identidades que unem o Brasil a outros países de língua portuguesa.
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Martinho participa do encontro ao lado do historiador e escritor Luiz Antônio Simas e do jornalista e romancista angolano José Eduardo Agualusa. A presença dos três autores coloca em perspectiva a cultura popular brasileira, as histórias construídas ao redor do Atlântico e a potência da língua portuguesa como espaço de troca entre diferentes territórios.
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O evento será realizado na Fazenda Cedro Grande, casa onde Martinho nasceu e viveu os primeiros anos de sua infância. O imóvel foi adquirido pelo artista décadas depois e doado para a criação do Instituto Cultural Martinho da Vila, que desenvolve ações sociais e culturais na região desde 2004.
Reunir Martinho da Vila, Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa é celebrar a riqueza da lusofonia e aproximar territórios, histórias e saberes que se encontram na força da língua, da música, da literatura e da cultura, afirma Cléo Ferreira, presidente do Instituto Cultural Martinho da Vila.
Na quinta-feira, 29 de outubro, das 14h às 17h, alunos e professores das redes municipal e estadual participam de uma jornada dedicada à infância e à educação. A escritora e poetisa Iris Barros conduz leituras de A Menina e a Lua Inventada, conto de sua autoria, e de O Nascimento do Samba, obra escrita por Martinho da Vila.
No sábado, 31 de outubro, também das 14h às 17h, Martinho da Vila, Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa participam de uma roda de conversa aberta ao público, mediada por Cléo Ferreira. A programação inclui ainda uma visita guiada à casa onde nasceu o sambista e escritor.
Realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural Martinho da Vila, o encontro tem patrocínio da Cadore e da Geocoba Engenharia, além de apoio da Prefeitura Municipal de Duas Barras e da Lei Rouanet.
Encontro Literário Saberes e Territórios Brasileiros e Lusófonos
Datas: 29 e 31 de outubro
Horário: das 14h às 17h
Local: Instituto Cultural Martinho da Vila
Endereço: Rodovia RJ-144, s/n, km 5, Fazenda Cedro Grande, Duas Barras (RJ)
Entrada gratuita | Vagas limitadas
Inscrições: https://forms.gle/ipqCbQcrzxXYyvHY9