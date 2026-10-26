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Martinho da Vila reúne Brasil e Angola em encontro literário em sua cidade natal

Evento gratuito em Duas Barras (RJ) recebe Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa para diálogos sobre memória, literatura, música e lusofonia

Martinho da Vila reúne Brasil e Angola em encontro literário em sua cidade natal - (crédito: TMJBrazil)
Martinho da Vila reúne Brasil e Angola em encontro literário em sua cidade natal - (crédito: TMJBrazil)

A cidade de Duas Barras (RJ), onde nasceu Martinho da Vila, recebe nos dias 29 e 31 de outubro a primeira edição do Encontro Literário Saberes e Territórios Brasileiros e Lusófonos. A programação acontece no Instituto Cultural Martinho da Vila (ICMV) e propõe um diálogo entre literatura, música, educação e as identidades que unem o Brasil a outros países de língua portuguesa.

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Martinho participa do encontro ao lado do historiador e escritor Luiz Antônio Simas e do jornalista e romancista angolano José Eduardo Agualusa. A presença dos três autores coloca em perspectiva a cultura popular brasileira, as histórias construídas ao redor do Atlântico e a potência da língua portuguesa como espaço de troca entre diferentes territórios.

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O evento será realizado na Fazenda Cedro Grande, casa onde Martinho nasceu e viveu os primeiros anos de sua infância. O imóvel foi adquirido pelo artista décadas depois e doado para a criação do Instituto Cultural Martinho da Vila, que desenvolve ações sociais e culturais na região desde 2004.

Reunir Martinho da Vila, Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa é celebrar a riqueza da lusofonia e aproximar territórios, histórias e saberes que se encontram na força da língua, da música, da literatura e da cultura, afirma Cléo Ferreira, presidente do Instituto Cultural Martinho da Vila.

Na quinta-feira, 29 de outubro, das 14h às 17h, alunos e professores das redes municipal e estadual participam de uma jornada dedicada à infância e à educação. A escritora e poetisa Iris Barros conduz leituras de A Menina e a Lua Inventada, conto de sua autoria, e de O Nascimento do Samba, obra escrita por Martinho da Vila.

No sábado, 31 de outubro, também das 14h às 17h, Martinho da Vila, Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa participam de uma roda de conversa aberta ao público, mediada por Cléo Ferreira. A programação inclui ainda uma visita guiada à casa onde nasceu o sambista e escritor.

Realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural Martinho da Vila, o encontro tem patrocínio da Cadore e da Geocoba Engenharia, além de apoio da Prefeitura Municipal de Duas Barras e da Lei Rouanet.

Encontro Literário Saberes e Territórios Brasileiros e Lusófonos

Datas: 29 e 31 de outubro

Horário: das 14h às 17h

Local: Instituto Cultural Martinho da Vila

Endereço: Rodovia RJ-144, s/n, km 5, Fazenda Cedro Grande, Duas Barras (RJ)

Entrada gratuita | Vagas limitadas

Inscrições: https://forms.gle/ipqCbQcrzxXYyvHY9

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redação - TMJBrazil

Por redação - TMJBrazil
postado em 26/10/2026 14:02
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