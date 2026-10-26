Pioneira do gospel no Brasil, Sara Araújo morre aos 80 anos após cirurgia

A cantora e compositora Sara Araújo morreu aos 80 anos, após complicações de uma cirurgia de emergência. A notícia foi confirmada no perfil da artista nas redes sociais, mas a publicação não deu detalhes sobre as causas exatas da morte.

Considerada uma das pioneiras da música gospel no Brasil, a artista gravou mais de 40 discos na carreira. Ela também dividiu o palco com Elis Regina em uma apresentação no Rio Grande do Sul.

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Na área social, fundou uma creche comunitária que atende mais de 100 crianças em situação de vulnerabilidade. “Por meio de sua voz e de seu ministério, tocou corações, levou esperança e marcou gerações”, diz a publicação oficial.

Homenagem da filha

A filha da cantora, a harpista Aline Araújo, homenageou a mãe nas redes sociais e destacou a trajetória e o legado deixado por ela.

“Seu legado permanecerá vivo na história da música gospel brasileira e na memória de todos aqueles que foram alcançados por sua vida e seu louvor”, escreveu.