Fofocalizando: Thayse Teixeira defende 'fuga' de Flávio Bolsonaro e ironiza virada de Lula

As eleições terminaram, mas as discussões políticas continuam rendendo assunto na televisão e nas redes sociais. No Fofocalizando, do SBT, desta terça-feira (27), Thayse Teixeira chamou a atenção ao comentar a situação envolvendo Flávio Bolsonaro e ironizar a diferença de votos que garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.

Durante a atração, a apresentadora defendeu a atitude atribuída a Flávio Bolsonaro e afirmou que faria o mesmo que ele caso estivesse na mesma situação. A declaração repercutiu entre os telespectadores e internautas, especialmente pelo posicionamento adotado ao vivo em rede nacional.

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Em outro momento do programa, Thayse comentou a prorrogação de duas horas na votação de domingo e questionou o resultado eleitoral. A fala foi rebatida por Matheus Baldi, que destacou a diferença expressiva de votos entre os candidatos. São 35 mil votos depois das 17h, ou seja, isso não mudaria a eleição, só pra gente destacar e ser coerente. Com uma diferença de 4 milhões de votos, foram 4 milhões, argumentou o jornalista.

Na sequência, Thayse ironizou a possibilidade de uma virada no resultado. 15 dias, uma virada muito grande, afirmou a apresentadora, em tom irônico, provocando uma reação de Matheus Baldi durante o debate.

As declarações repercutiram no X, antigo Twitter, onde usuários criticaram a postura da apresentadora. As falas dela dia após dia são sempre uma pior que a outra, ela é um desserviço na TV, escreveu um internauta. SBT e sua dificuldade de contratar jornalistas para o Fofocalizando, comentou outro. Uma terceira pessoa disparou: Que deselegância propagar fake news ao vivo em rede nacional.

Outros comentários também criticaram a participação de Thayse no programa. Essa Thayse só abre a boca para falar m*rda, escreveu um usuário. Matheus Baldi deu logo um cala a boca, afirmou outro. Também houve quem demonstrasse surpresa com a abordagem adotada durante a atração: Misturou merchan com a fuga de Flávio, passada.

A repercussão também chegou a Daniela Beyruti, uma das principais executivas do SBT. Um internauta marcou a empresária na publicação e questionou o posicionamento da apresentadora durante a atração, chegando a pedir sua demissão. , escreveu o usuário.

A cobrança ampliou a discussão nas redes sociais sobre os limites das opiniões políticas em programas de entretenimento e a responsabilidade de apresentadores ao comentar resultados eleitorais ao vivo. Até o momento, porém, a manifestação do internauta não significa que o SBT tenha anunciado qualquer medida contra Thayse.