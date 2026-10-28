Daparte lança Televisão, primeiro single de EP inédito

A Daparte lança Televisão, primeiro single de um EP inédito que será apresentado nos próximos meses. Já disponível nas plataformas, a faixa marca o início de uma nova fase para a banda mineira e é lançada pela Algohits, responsável pela distribuição e estratégia dos próximos projetos do grupo.

Produzida pelo quinteto em parceria com o Sonasterio, Televisão nasce de uma sensação cada vez mais presente no cotidiano: a de receber notícias, opiniões e discursos em fluxo contínuo sem, necessariamente, se sentir representado por eles. A televisão não fala mais comigo sobre mim é o verso que sustenta a música e traduz esse deslocamento diante das telas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A canção também aborda a distância entre o discurso e a prática. Eu me acostumei a só fazer e não me importar / a decorar o que dizer, mas nunca praticar, canta o grupo. Em vez de oferecer respostas prontas, a Daparte transforma em música o desconforto de viver em alerta e, ao mesmo tempo, distante do mundo que se apresenta como realidade.

Com guitarras, programações e efeitos mais densos, Televisão expande a pesquisa sonora da banda sem abandonar sua vocação melódica. , incorporadas à identidade que a Daparte desenvolve desde 2015.

O single antecipa um EP de quatro faixas, reunindo composições escritas em diferentes períodos da trajetória do grupo. Algumas delas já foram apresentadas ao vivo; agora, ganham unidade em um projeto que sucede os álbuns Charles (2018), Fugadoce (2021) e Baterias de Emergência (2024).

Formada por Juliano Alvarenga, João Ferreira, Bernardo Cipriano, Túlio Lima e Daniel Crase, a Daparte já se apresentou em palcos como Rock in Rio, Planeta Brasil, Breve, Sarará e Circo Voador. João Ferreira, um dos compositores da banda, foi indicado duas vezes ao Grammy Latino e, em 2025, tornou-se o primeiro brasileiro indicado à categoria Compositor do Ano, por obras gravadas por nomes como Vitor Kley, Anavitória, Lagum e Samuel Rosa.