Mamma Bruschetta passa mal antes de gravar programa na RedeTV! e é acudida por bombeiro - (crédito: TMJBrazil)

, em Osasco, na Grande São Paulo. Na tarde de quarta-feira (28), ela se engasgou durante o jantar, antes de gravar o SuperPop, e precisou ser atendida por um bombeiro civil e uma enfermeira da emissora. A informação foi obtida com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o episódio mobilizou quem acompanhava a refeição. Os profissionais foram chamados para prestar assistência à apresentadora, que conseguiu se recuperar após o atendimento.

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Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Mamma confirmou que ela ficou bem e detalhou como tudo aconteceu.

Mamma ficou super bem, graças a Deus. Nós estávamos jantando e ela engasgou. Logo, o bombeiro e a enfermeira vieram e foram superprestativos, ficaram até ela melhorar, declarou.

Mesmo depois do susto, a comunicadora quis manter a programação prevista. Depois, a Mamma quis ir gravar. Essa Mamma é demais, acrescentou a representante.

Mamma Bruschetta já passou por programas como Mulheres, Fofocalizando e Melhor da Tarde. Após receber atendimento, ela seguiu para a gravação do SuperPop.