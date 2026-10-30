Regiane Alves revela reação após gravar cena sobre câncer de mama: Preciso fazer minha mamografia

A história de uma personagem pode ultrapassar a ficção e provocar reflexões importantes fora das telas. É o que aconteceu com Regiane Alves durante a preparação para uma das fases mais delicadas de Margot, personagem que interpreta na novela das sete da Globo e que enfrentará uma batalha contra o câncer de mama. Em entrevista exclusiva ao colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a atriz falou sobre o papel da televisão na conscientização e destacou a importância da prevenção.

A conversa faz parte da edição especial de Outubro Rosa da Syve Brasil, que reúne histórias de mulheres e conteúdos dedicados à saúde e à valorização feminina. Regiane Alves é a estrela da capa que encerra o projeto editorial, com lançamento previsto para esta sexta-feira (30). Ao comentar a abordagem do tema na novela, a atriz definiu a oportunidade de levar informação ao público como uma missão. Mais do que responsabilidade, eu acho que é uma missão, afirmou.

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Para Regiane, a televisão aberta continua sendo um importante canal de informação, especialmente em um país onde parte da população ainda enfrenta limitações de acesso à internet e às plataformas de streaming. Na trama, a história de Margot permitirá discutir a realização de exames, o acompanhamento médico e a importância de não adiar os cuidados. A prevenção também é um tratamento, destacou a atriz, ao mencionar uma frase dita por outra personagem.

O envolvimento com a história também despertou uma reflexão pessoal. Regiane contou que, depois de gravar uma sequência relacionada ao diagnóstico da personagem, pensou imediatamente na necessidade de realizar seus próprios exames. Quando eu acabei de gravar a cena, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu pensei: Eu preciso fazer minha mamografia, eu não posso demorar, revelou.

A artista também chamou atenção para os obstáculos enfrentados por mulheres que dependem do sistema público de saúde. Na avaliação dela, além de conscientizar sobre a prevenção, é necessário garantir acesso aos exames e mais agilidade nos atendimentos e tratamentos. A gente tem que batalhar muito pela nossa saúde aqui, né? No nosso país, declarou.

Regiane Alves relembra carinho dos fãs

Além do trabalho na televisão, a atriz também falou sobre a relação construída com admiradores ao longo de sua carreira. Regiane contou que costuma receber demonstrações de carinho de pessoas que acompanham sua trajetória há décadas, especialmente durante as apresentações teatrais.

Quando uma fã chega para mim e fala: Eu te conheço desde Fascinação, em 1998, no SBT, aquilo enche meu coração de amor, revelou. A lembrança da novela, exibida pelo SBT, representa um dos momentos marcantes dessa relação duradoura com o público.

A atriz também destacou que as redes sociais aproximaram ainda mais os fãs. Ela procura responder às mensagens e conversar com os admiradores sempre que possível. Algumas dessas relações, segundo contou, ultrapassam a admiração pelo trabalho e acabam se transformando em amizade. Regiane revelou ainda que gosta de incentivar talentos que descobre entre seus próprios seguidores.

Com a capa de Regiane Alves, a Syve Brasil encerra sua edição especial de Outubro Rosa nesta sexta-feira (30). A publicação reúne conteúdos sobre saúde, representatividade e valorização feminina, reforçando a importância de ampliar o debate sobre prevenção e transformar histórias da ficção em oportunidades de conscientização.