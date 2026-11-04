Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (4/11)

A lucidez é uma virtude essencial, porque há tanta ambiguidade e contradição na estrutura do mundo e da psique humana que sem a lucidez escorregamos por inércia na direção da ignorância, travestida com a reputação do conhecimento que a inteligência artificial proporciona ao mesmo tempo de treinar os seres humanos a deixarem de pensar.

Sem lucidez, pode aparecer o próprio Arcanjo Gabriel à nossa frente trazendo notícias maravilhosas que nós o trataremos com a mesma atitude banal com que usamos o dedo para rolar um vídeo após o outro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A lucidez, no entanto, como todas as virtudes, não acontece de forma espontânea em ninguém, é preciso se dedicar a ela, é preciso desejar sermos lúcidos com tanto tesão e afinco quanto desejamos tantas outras coisas. Toda virtude é uma intenção e não algo que nos acontece.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Negocie, porque agora as coisas se apresentam de uma maneira complexa diante da qual sua alma precisa evitar se precipitar com o intuito de se livrar de tudo com rapidez. Tome um bom tempo para pensar bem.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Falar bem não é necessariamente conhecer de verdade o tema sobre o qual se fala, porque na atualidade as pessoas, com a ajuda da inteligência artificial, ganharam a reputação do conhecimento, mas não a experiência.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É perrengue atrás de perrengue, o cenário é cansativo, mas tudo gira em torno da oportunidade de resolver muita coisa. Portanto, faça das tripas coração e continue dando seu melhor sem se desviar em momento algum.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Resolver pendências é uma boa atitude, mas deixar que sua alma seja tomada pela ansiedade de as resolver com rapidez não seria sábio, porque se embarcar nesse sentido a ansiedade só se amplificará e atormentará.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Preserve a dinâmica que você vem construindo há algum tempo, agora não é hora de inventar nada novo, mas de fazer as devidas manutenções para que tudo continue funcionando da melhor maneira possível,

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo há de ser discutido, mas sem envolver emoções tolas, porque os assuntos sobre a mesa merecem respeito, dado envolverem seu futuro. Tudo há de ser discutido e negociado tendo em vista a realização de suas pretensões.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Uma coisa é você investir tempo e recursos para fugir das limitações e constrangimentos, outra diferente é fazer os investimentos para se aproximar dos seus objetivos, sem se importar com as dificuldades.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Melhor você não tentar parecer firme diante de situações ou propostas que deixam sua alma com sentimentos ambíguos e desencontrados. Procure ser o mais realista possível, se apegando à sinceridade absoluta. Melhor assim.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

No meio dos acontecimentos em que você precisa tomar atitudes firmes e assertivas surgem dúvidas e dilemas que não permitem que você se sinta com essa bola toda. Essa situação é invisível aos olhos das outras pessoas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Observando melhor, você verá as pessoas de outra forma, com mais realismo e menos idealização. Isso pode ser um choque de imediato, mas a médio e longo prazo você se enriquecerá selecionando melhor as pessoas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça amizade com seus dilemas, porque agora não é um momento em que sua alma tenha de se obrigar a superar essa condição. Ao contrário, conversando com serenidade com esses dilemas você encontrará muito esclarecimento.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É parte integrante da fibra do seu ser a tentativa de solucionar todos os problemas do mundo, mas nesta parte do caminho seria melhor você selecionar com muito discernimento o que estiver ao seu alcance fazer. Só isso.