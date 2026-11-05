Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (5/11)

Pretender que algo aconteça de acordo com nossos intuitos durante a Lua Vazia é apostar contra o destino, porque a Lua Vazia desconsidera as pretensões objetivas de nossa humanidade agregando um fator de imprevisibilidade a tudo.

O resultado do primeiro turno das eleições, por exemplo, ocorreu durante a Lua Vazia e, como a história comprova, não se repetiu no segundo turno.

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Hoje tu despertas para um novo dia com a Lua Vazia e, como todas as manhãs, repassarás a lista de atividades objetivas que pretendes fazer dar certo, enquanto o astrólogo aqui te sugere que desistas e que substituas tua pretensão objetiva por uma atitude despreocupada, porque o céu te outorga uma licença para tanto. Se tu aproveitas essa licença ou não, é onde se demonstra a fibra do teu ser.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Assumir alguns riscos parece inevitável, porém, mesmo assim você precisa tomar todas as iniciativas que estiverem ao seu alcance para minimizar o impacto desse movimento. Riscos sim, porém, com bastante controle.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para você evitar estresses desnecessários, fique ciente de que, no momento, você encontrará dificuldade para se sentir bem acompanhado. Nada mudou, tudo continuará em paz, mas no momento há contrariedades em andamento.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tome cuidado com essas pessoas que são rápidas para se livrar das responsabilidades que elas deveriam administrar, porque se elas forem bem-sucedidas será você quem terá de arcar com o peso das tarefas. Melhor não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você pretende não é fácil de realizar, mas há uma janela de oportunidade disponível, a qual, mesmo sendo estreita pode ser aproveitada, mas que você só perceberá fazendo uso de sua clássica sensibilidade.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O futuro que sua alma visualiza não está distante, mas tampouco está ao alcance de suas mãos por enquanto. É melhor você aceitar que levará um bocado de tempo a mais do que imagina você realizar suas pretensões.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A vontade de encontrar uma forma de transcender as limitações e surgir com a alma linda, criativa e maravilhosa do outro lado está se tornando a cada dia mais forte. Alguma coisa positiva há de resultar da situação.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Suas certezas podem ser muito bem fundamentadas, mas se as pessoas se ativessem ao que é racional o mundo não estava tão dividido quanto agora. Tenha isso em mente para não se surpreender com a dificuldade de relacionamento.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Antes de sair por aí em disparada tentando fazer mil coisas divertidas e excitantes, procure organizar tudo que seja da ordem cotidiana, porque talvez assim você perceba que não é tempo de fazer loucuras.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que tudo corra mais ou menos dentro de suas expectativas e pretensões será necessário você atuar com máxima discrição, evitando assim dar de cara com as atitudes inesperadas e contrariadas de certas pessoas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que sua alma esteja sendo pressionada em tais ou quais direções, respire e tome seu tempo para decidir o que fazer. As pressões passarão e você ficará com compromissos assumidos, pense nisso agora.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo que você precisa administrar cotidianamente consome o tempo que teria de ser dedicado a colocar em prática anseios mais elevados. Isso há de ser administrado com sabedoria, isto é, com muita presença de espírito.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As ideias são lindas e maravilhosas, mas se não estiver dentro do seu alcance as colocar em prática, melhor descartar nem que seja temporariamente, porque neste momento seria mais sábio se ater ao possível.