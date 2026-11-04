Show no Clube do Choro homenageia Lô Borges um ano após sua morte

Um girassol para Lô, no Clube do Choro, hoje, às 20h30, celebra um ano após a partida de Lô Borges. Em homenagem ao cantor, compositor, multi-instrumentista e um dos criadores do Clube da Esquina, a noite revisita as obras e o legado do mineiro. O espetáculo é conduzido por Rodrigo Borges, sobrinho do compositor, ao lado de músicos da cena brasiliense.

"É um show que tem essa carga emocional pela perda, pela saudade e pela memória do Lô, mas por outro lado uma alegria imensa de perceber que ele segue vivo por meio das canções que ele deixou, que são belíssimas e que fazem parte das nossas vidas", conta Rodrigo, "Feliz também de ver o carinho do público com ele, com as músicas dele e com nós da família Borges." A ideia do show surgiu de uma troca entre o sobrinho de Lô e Tita Lyra, produtora cultural.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"A gente sempre foi muito apaixonado por Lô Borges, por ser o mais novo, por ser extremamente fértil e criativo, o valor composicional dele é ímpar. Rodrigo Borges é o cara certo para fazer essa homenagem a ele porque tem o sangue, o DNA da música, tem estudo, dom, é fisicamente parecido com o tio e tem um timbre de voz parecidíssimo. Ele conhece as músicas desde o berço das canções, e traz um valor agregado fantástico porque conhece a história por trás delas", relata Tita Lyra.

Além do sobrinho de Lô, sobem ao palco os instrumentistas Caio Fonseca, Rodrigo Salgado, Marcus Moraes, Vitor Adonai e a cantora Rayara Correia. Rodrigo conta que o repertório traz um compilado de fases marcantes da carreira de Lô Borges, além de duas canções que homenageiam o tio, do seu novo disco Transverso, disponível em todas as plataformas no dia 13 deste mês. "Lô deixa um legado maravilhoso, e essas canções fazem parte das nossas vidas. É como olhar um diário do que ele fez e do que ele escreveu com as vivências, com as emoções, com os dissabores e com as alegrias também. O Lô deixa um rastro de luz pra gente. Vai ser um show emocionante, que sobretudo celebra o legado desse gênio da canção", finaliza Rodrigo.



Um girassol para Lô

Hoje, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a partir de R$50 pelo site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



