Exposição de realismo reúne 19 obras em exposição na Asa Norte

O realismo e a observação de corpos femininos são as matérias primas para as pinturas da exposição Equinócio, que a artista Eddith Sage apresenta no Teatro Oficina Perdiz a partir de hoje. Resultado de uma colaboração entre a curadora Carmen San Tiago e o iluminador Emanuel Queiroz, Equinócio é a primeira exposição individual de Eddith e reúne 19 obras realizadas com técnica de pintura a óleo.

A artista desenvolveu uma metodologia de pintura em que adota a técnica alla prima. "Pinto em uma única camada. O resultado é um realismo não atingido com muitas camadas, mas na primeira sessão, e dessa forma me desafio a tentar atingir esse realismo cada vez com mais precisão", avisa. A escolha por uma representação mais realista é, a artista acredita, um caminho natural para quem está começando a pintura, como ela. No entanto, o realismo não é absoluto.

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Eddith explica que quer capturar as imagens baseadas na realidade, mas de forma mais solta, mais abstrata, sem preencher todos os detalhes e deixando margem para interpretação, ainda que baseada na realidade. A inspiração vem de nomes como o da espanhola Jimena Agra, radicada nos Estados Unidos, e do muralista americano do século 19 John Singer Sargent. "Me impressionei bastante com o tipo de técnica deles, por isso comecei a me desafiar a seguir esse caminho", diz. "E a parte mais desafiadora é aprender a observar, você não quer retratar o que vê, mas aquilo que só você vê. E isso expande sua própria interpretação, que é única."

Dar o toque pessoal em uma pintura realista, para a artista, faz parte do desafio. "Quero simplificar", garante. "Não quero passar meses pintando um quadro, quero terminar em duas sessões, então tenho que observar bastante. O desafio é o tempo, o respeito ao tempo do quadro, para não pintar no tempo errado." Os temas são escolhidos de acordo com os interesses da artista. "Gosto muito da energia feminina", diz. Para as pinturas, ela traz mulheres que não necessariamente representam identidades, situações ou posições. "Não são personagens, não têm identidade", garante Eddith. "São figuras que conseguem transmitir um estado espiritual, emocional. Elas são abstratas, um meio que utilizo para expressar o que sinto."

No rol de emoções que interessam à artista expressar estão a angústia, o prazer, a tristeza e a melancolia, mas sempre acompanhadas de um senso de liberdade. "Gosto de expressar tudo que sinto", avisa. Durante a abertura, Eddith vai fazer uma performance com Carmen durante uma sessão de pintura ao vivo. "Carmen vai entrar num personagem e eu vou estar pintando no estúdio e captando as emoções que ela vai trazendo. Ela posa para mim, eu pinto ela e teremos um artista cantando sobre isso", conta.



Equinócio

Exposição de Eddith Sage. Curadoria: Carmen San Thiago. Abertura hoje, às 19h20, no Teatro Oficina Perdiz (710 norte bloco E)



