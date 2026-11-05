Volta de Mileide Mihaile à Unidos da Tijuca é marcada por suposto pagamento de R$ 250 mil e mal-estar - (crédito: TMJBrazil)

O retorno de Mileide Mihaile ao posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca movimentou os bastidores da agremiação e foi acompanhado por comentários sobre uma possível negociação financeira. Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a influenciadora teria desembolsado R$ 250 mil para reassumir a posição à frente dos ritmistas.

De acordo com fontes ouvidas pelo colunista, o suposto valor teria sido negociado diretamente com o presidente da escola. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente. Ainda segundo relatos de pessoas ligadas à agremiação, alguns integrantes entendiam que Mileide não precisaria fazer qualquer pagamento, considerando sua dedicação, presença nos ensaios e a visibilidade que trouxe à Unidos da Tijuca.

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Além dos comentários sobre a suposta negociação, outro episódio chamou atenção durante o último ensaio da escola. A programação foi realizada sob forte chuva, em condições que levaram parte dos presentes a acreditar que o evento poderia ser cancelado.

Segundo pessoas próximas à agremiação ouvidas pelo colunista, o presidente teria se manifestado contra a suspensão das atividades por causa do temporal. Durante a conversa, ele teria comparado a situação aos desfiles na Marquês de Sapucaí, afirmando que, se o público enfrenta chuva para acompanhar as apresentações na avenida, os integrantes também poderiam participar das atividades na quadra. A fala atribuída ao dirigente teria provocado desconforto entre alguns componentes.

Mileide, por sua vez, compareceu ao ensaio usando um vestido cravejado de pedrarias e um adereço de cabeça pesado. Mesmo com as condições climáticas, a rainha de bateria entrou na roda, sambou e marcou presença à frente dos ritmistas.

Assessoria de Mileide nega pagamento

Procurada pelo colunista Daniel Nascimento antes da publicação, a representante da artista negou qualquer pagamento ou negociação financeira envolvendo a renovação do posto de rainha de bateria. Também esclareceu que a saída anterior de Mileide ocorreu exclusivamente por questões de agenda e compromissos profissionais.

Unidos da Tijuca também se manifestou

Após a publicação de Daniel, a Unidos da Tijuca encaminhou um posicionamento. A agremiação afirmou que a questão financeira nunca esteve relacionada à saída ou ao retorno de Mileide. Segundo a escola, o afastamento no início da temporada aconteceu em razão de compromissos pessoais e profissionais da artista, que dificultariam sua participação nos ensaios e nas demais atividades.

A escola explicou ainda que o retorno foi possível após o adiamento de um compromisso e a flexibilização de outros, permitindo que Mileide conciliasse a agenda com as atividades da agremiação.

Sobre o ensaio realizado sob forte chuva, a Unidos da Tijuca informou que a decisão de manter a programação foi tomada em conjunto pela presidência e pela diretoria. A escola ressaltou, porém, que não exigiu a presença nem atribuiu falta aos componentes que não puderam comparecer.