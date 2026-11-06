Camaleoa transforma bairros de Fortaleza em cenário de seus clipes

Quem acompanha os lançamentos de Camaleoa em 2026 consegue fazer quase um passeio por Fortaleza sem sair de casa. Cada single da cantora cearense foi gravado em um bairro diferente da capital, e o lugar escolhido é o cenário e também parte da história que a música conta. O projeto funciona como um mapa da cidade em versão pop, com costumes, paisagens, espaços públicos e cenas do dia a dia.

A série começou com Fortal Kiss, gravada no Centro Histórico. Depois vieram Azul Royal, no Mucuripe, bairro dos pescadores e do pôr do sol na enseada, e Fã Number One, na Cidade 2000. Em Prateleira, a cantora levou a drag queen Mulher Barbada, também cearense, para a Praia de Iracema.

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Charmosa foi filmada na Aldeota. O sexto clipe, de Nordesdiva, saiu em setembro e mostra a feira tradicional e a lagoa de Messejana.

A ideia é mostrar uma Fortaleza que vai além da Beira-Mar e dos pontos turísticos mais conhecidos. Nos vídeos aparecem ruas, praças, feiras e moradores, ao lado das coreografias e do figurino pop. A cantora também quer contrariar a visão de que o pop brasileiro é um produto do Sudeste com influência norte-americana. Para ela, dá para fazer pop com sotaque cearense e com a cidade em primeiro plano.

O formato de lançamentos em sequência vem de antes. Em 2023, Camaleoa lançou Essência de Vênus, uma série de singles com clipes inspirada no projeto CheckMate, que Anitta apresentou em 2017. A diferença está no foco. Enquanto Anitta mirava o mercado internacional, Camaleoa olha primeiro para o Ceará.

Foi nessa época que ela começou a usar o lema No Ceará Tem Pop, que depois virou um movimento para dar visibilidade a outros artistas pop do estado.

As músicas dessa fase falam de amor, identidade e liberdade, e quase todas têm um lado autobiográfico. Os bairros entram como pano de fundo para essas histórias. Por isso, quem é de Fortaleza reconhece a esquina, a praia ou a praça de cada vídeo.

O fechamento do ciclo vai ser na Barra do Ceará, bairro onde a cantora cresceu. É lá que ela pretende gravar o próximo clipe e apresentar o segundo álbum da carreira, sete anos depois do disco de estreia.