"Na Contramão": Nando recusa caminhos lineares e transforma vivências íntimas em disco de estreia

Romper com fórmulas prontas e expor sentimentos reais sem artifícios é o motor de "Na Contramão", primeiro álbum do cantor e compositor Nando. O trabalho se constrói na rejeição de uma postura uniforme: em vez de se limitar a uma só estética, a obra caminha sem amarras entre o impulso eufórico das pistas e a vulnerabilidade crua de quem opta por abrir o peito em canções confessionais.

Essa dualidade marca a estrutura das 10 faixas do projeto. O disco começa dançante e provocativo, com referências claras a Britney Spears e Lady Gaga, e deságua em um lado B dramático e intimista, ancorado nos vocais e na densidade emocional de nomes como Demi Lovato. "Esse álbum é a realização do meu maior sonho. Por anos eu sonhei e planejei o meu primeiro lançamento e finalmente ele está acontecendo.

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Pensei em cada faixa com muito carinho e queria um resultado coerente com as minhas referências e com o artista que eu sou", enfatiza o compositor.

As músicas ganharam corpo através de dias de imersão criativa ao lado da cantora e compositora SA, com quem Nando divide os vocais em "Superficial". A parceria com Gael Vicci garantiu as composições de "Xeque-mate" e "Mente pra Mim", além de sua voz no single "Roubou Meu Coração".

A seleção conta ainda com participações de VINI POP e Isis Antonella, montando um retrato amplo de trocas artísticas independentes.

Para garantir que a densidade do conceito ganhasse suporte técnico, o artista montou uma equipe multidisciplinar. O produtor musical Ricieri Thales cuidou de cada detalhe vocal e das batidas do disco, enquanto a linguagem visual foi lapidada pela Krop Criativo, de Vinicius Garcia e Murillo Campos. Nos palcos, o corpo de baile atua sob a orientação coreográfica de Brendon Martins.

O sentimento de determinação em trilhar uma rota própria é sintetizado no clipe da faixa que abre o trabalho: "O clipe traz o contraponto da minha carreira artística, da vontade que eu tenho de perseguir meus sonhos e que mesmo indo contra a expectativa das pessoas, eu me mantenho determinado em continuar correndo atrás dos meus objetivos", resume Nando.

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