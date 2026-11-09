Bárbara Grando estreia Palavras de Prazer, parceria com Kafé entre pop eletrônico e sensualidade

A cantora paranaense Bárbara Grando acaba de apresentar Palavras de Prazer, double single gravado em parceria com Kafé. O lançamento já está disponível nas plataformas em duas versões estúdio e ao vivo e introduz um novo capítulo de AURA RARA, álbum de estreia da artista.

A faixa foi escrita por Bárbara Grando, Kafé, Guiggow, Leto e GALE, com produção da ZUCHINI, equipe que reúne trabalhos com Giana Mello, Budah, Matuê e IZA. Em uma construção de pop eletrônico, Palavras de Prazer explora o desejo a partir de uma perspectiva de autonomia: a timidez deixa de conduzir o encontro e dá espaço à intensidade e à liberdade.

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Palavras de Prazer foi escrita por mim e pelos meninos em um dia em que eu queria falar sobre um momento quente comigo. É sobre a timidez que vai embora e dá lugar a uma mulher madura, com muito fogo e tesão, explica Bárbara.

O feat com Kafé concretiza uma admiração de longa data. A cantora acompanha o trabalho do artista há aproximadamente dez anos e chegou a procurá-lo para produzir suas músicas. Sem disponibilidade na agenda, ele indicou a ZUCHINI, conexão que se firmou e passou a conduzir a sonoridade dos últimos e dos próximos lançamentos de Bárbara.

No meio da criação das músicas, eu falei o quanto queria fazer um feat com o Kafé. Falamos com ele e ele topou entrar nessa. Confesso que está sendo a realização de um sonho lançar um som com um artista que é uma das minhas referências e inspirações há tanto tempo, afirma.

A música também ganha duas versões audiovisuais, dirigidas por Larissa Queiroz e Caito. Na leitura de estúdio, Bárbara e Kafé protagonizam um videoclipe; na versão ao vivo, a dupla assume uma performance intimista. Os dois materiais foram gravados em uma casa-estúdio a céu aberto, em Higienópolis, São Paulo, com equipes de captação de áudio, fotografia, cenografia e dança.

Natural de Marechal Cândido Rondon e criada em Mercedes, no Paraná, Bárbara Grando canta desde os cinco anos e iniciou os estudos de piano aos oito. Formada em Licenciatura em Música, a artista já soma 25 músicas autorais lançadas e desenvolve uma carreira que combina pop eletrônico, performance, moda, espiritualidade e transformação pessoal.

Em 2026, Bárbara estreou no Lollapalooza Brasil, no Palco Perrys, ao lado de Bruna Strait, e acumulou mais de 270 publicações editoriais únicas com TUDO DE NOVO, SUPERSTAR e EUFORIA. Após AURA RARA, ela prepara um novo single e uma edição deluxe que ampliará o álbum para 14 faixas.

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