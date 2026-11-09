NUNEZ lança KARAVANA Ao Vivo e amplia o diálogo entre rap e música brasileira

O cantor e compositor paulistano NUNEZ acaba de lançar KARAVANA Ao Vivo, registro que celebra um ano de seu segundo álbum e reposiciona o repertório em uma formação de palco. Disponível nas plataformas, o projeto revisita as 13 faixas de KARAVANA com banda, DJ, scratches e convidados, expandindo a sonoridade que o artista construiu em estúdio.

Entre rap, samba, MPB, reggae e R&B, NUNEZ parte de referências urbanas e populares brasileiras para criar uma música de encontro. Em KARAVANA Ao Vivo, essa proposta ganha instrumentação orgânica e uma dinâmica coletiva, sem abrir mão da presença do hip hop e da linguagem dos scratches.

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Para mim, KARAVANA foi um disco muito importante. Acredito que precisei evoluir muito durante o processo de construção desse álbum e vi muitas coisas positivas acontecerem após seu lançamento. Celebrar um ano do disco realizando o sonho de ter um projeto ao vivo é uma grande realização pessoal. Sempre tive vontade de ter um show gravado para apresentar ao público, afirma NUNEZ.

A produção ao vivo é de DIDA, com mixagem de Gabriel Reis, da Head Media. A direção é assinada por Victor Alquezar, da Kolo Midia. O registro traduz a busca do artista por uma formação em que os músicos e o DJ atuem como parte de uma mesma narrativa sonora.

Uma das faixas que ganha nova dimensão é Pikadilha Madonna, que já ultrapassou 200 mil reproduções somadas nas plataformas digitais em sua versão de estúdio. O álbum também marca o retorno de SóCIRO, em Refrão Chiclete, e ANALU, em Cair no Mundo. As participações reafirmam o caráter colaborativo que atravessa o projeto desde sua concepção.

Nascido e criado em São Paulo, NUNEZ reúne em sua trajetória referências do hip hop, samba, MPB, reggae e R&B. O artista já colaborou com nomes como Los Brasileros, Jair Oliveira, SóCIRO, Sekeeter Beatz, Olivia Robell e Fernandinho Beatbox. Em 2025, foi finalista do concurso de novos talentos do João Rock e lançou KARAVANA, seu segundo álbum.

Também idealizador da Patifaria Popular, ao lado de Fabra e Dida Sallo, NUNEZ atua em um movimento cultural que já alcançou mais de 100 mil pessoas com encontros gratuitos na Zona Oeste de São Paulo. O coletivo reúne samba, pagode, hip hop, forró, axé e música eletrônica e, em 2026, lançou Vira-Lata, parceria com Fabra e Dida Sallo produzida por Los Brasileros e DMAX, antecipando o álbum de estreia do grupo, Crônicas de Um Bom Malandro.

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