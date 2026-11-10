Semana de Inovação em Brasília terá rap, samba, forró e cultura popular

O samba de roda é uma das atrações na Semana da Inovação - (crédito: Davi Mello)

A Semana de Inovação 2026 começa hoje e vai até quinta-feira, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília. Além das atividades técnicas, foi selecionada uma programação cultural que reúne DJs, cantores, coletivos e outras expressões no Palco Celebra.

O curador artístico, Guilherme Azevedo, partiu do tema desta edição, "O futuro é coletivo", para escolher os nomes, que vão do Plano Piloto às periferias. "Estamos invertendo a lógica e mostrando que a periferia também é centro quando se fala de produção e criação cultural", afirma. A programação reúne rap, cultura popular, música latina e amazônica, samba, forró e piseiro. Segundo ele, a ideia é que pessoas de todos os estados do Brasil se sintam em casa pela música.

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O Cortejo Tawá Tinga, da Casa Moringa, abre hoje a programação da Semana com apresentação ao meio-dia no auditório. A manifestação reúne mulheres em uma brincadeira inspirada em mitos dos povos originários e em referências do bumba meu boi, cavalo-marinho, circo e capoeira angola. Mais tarde, as Sambadeiras de Roda — coletivo de estudo sobre samba de roda composto por mulheres majoritariamente negras do DF — estreiam o Palco Celebra. A programação noturna começa com a DJ J4k3, e é encerrada em um encontro entre três saraus: Sarau Secreto, Sarau da Quarta e Sarau-Vá.

Amanhã, o Coletivo Super Jazz se encontra com Negra Eve para uma apresentação dedicada a BaianaSystem e Racionais MC's. A programação segue com a DJ Jazz e com o encontro entre o projeto brasiliense Lambada da Serpente e a paraense Layse, que mistura referências da cumbia e do rock doido. Todas as apresentações do dia ocorrem no Palco Celebra.

O encerramento, na quinta, começa com samba de Breno Alves ao meio-dia e segue à noite com o DJ Zapatta, seguido pela Charretinha do Forró e encerrado pela cantora de piseiro Bya Alves.

Nos três dias, a programação inclui maquetes com realidade virtual, instalações com sensores de áudio e um curta-metragem sobre inclusão nas cidades. Para Guilherme, levar uma produção cultural para um evento de inovação amplia a percepção sobre o patrimônio cultural da capital. "O patrimônio da cidade vai muito além da arquitetura e dos monumentos", afirma.

Além disso, a escola de samba Unidos do Viradouro vai oferecer três atividades no eixo Territórios e Comunidades como Sementes do Amanhã: uma sobre a criação de fantasias, outra sobre as baterias de escolas de samba e a final respondendo a pergunta "Como se constrói um carnaval?". Todas as oficinas apresentam os contextos culturais do carnaval e das regiões brasileiras como centrais na produção dessas artes.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



