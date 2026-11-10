Novo DVD de Renner homenageia Rick e será gravado em SP

O cantor Renner subirá ao palco do Espaço Unimed, na zona oeste de São Paulo, para registrar o projeto audiovisual Rick & Renner Pra Sempre - O Legado. Marcado para 21 de janeiro de 2027, uma quinta-feira, o evento foi revelado em primeira mão pelo jornalista e pesquisador musical Marcelo de Assis em sua coluna no portal R7.

A iniciativa tem o propósito de celebrar a memória e a trajetória de Rick (1966-2026).

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A gravação revisitará os maiores êxitos construídos pela parceria sertaneja durante décadas de atuação nacional. Na ocasião, o palco receberá participações especiais de outros artistas e colegas de profissão que integraram a trajetória dos músicos, cujos nomes serão divulgados nos próximos meses. O espetáculo busca reverenciar o cancioneiro deixado por Rick, reforçando sua presença como intérprete e autor que marcou a música popular brasileira.

Foto: Divulgação

O cronograma do evento prevê a abertura dos portões às 20h e o início da apresentação às 22h na casa de shows situada na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda. Ticket360 e nas bilheterias físicas do local, funcionando de segunda a sábado. O público também dispõe da opção de bilheteria virtual por aplicativo, isenta de taxas para quem estiver em um raio de até 500 metros do recinto.

Os ingressos variam conforme o setor escolhido. A pista premium conta com entradas a R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia) e R$ 80,00 (solidário). As mesas dos setores A, B e C custam R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia), enquanto os blocos D, E e F saem por R$ 380,00 e R$ 190,00.

Já os setores G e H têm valores de R$ 320,00 e R$ 160,00, com os camarotes individuais A e B tabelados em R$ 480,00 e R$ 380,00. A classificação etária é de 18 anos, com acessibilidade garantida para pessoas com deficiência.