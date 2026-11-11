Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (11/11)

Continuarás operando de forma confortável, apesar de sofrer, dentro dos limites da existência que conseguiste criar, ainda que a cada dia sintas o impulso de te lançar à aventura da vida, porque o impulso nunca será suficiente motivação, sobre esse tu terás de fundamentar a íntima decisão de satisfazer a curiosidade sobre o porvir.

Tu podes continuar esperando que as coisas te aconteçam e clamar ao céu por golpes de sorte para não teres de sofrer os padecimentos da fome, da sede, das doenças ou da miséria, mas essa não será a melhor parte de tua história. Nessa parte serás menos do que poderias ser.

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A melhor parte da história é a que crias em gerúndio quando decides abandonar a postura passiva diante do mistério da Vida e te lanças decididamente ao futuro em busca de aventura.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ao mesmo tempo que algumas pessoas aconselham você a ter moderação, outras, no entanto, preferem ver você adotando a clássica postura aguerrida. Não há como saber antecipadamente qual seria a melhor atitude.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquelas dificuldades que arrancaram de você muitas dores de cabeça agora são vistas de outro jeito e, assim, você descobre como driblar ou mesmo transcender a situação. O estado de ânimo é o ingrediente crucial do destino.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A facilidade ou dificuldade que você enxerga diante de você não poderá ser avaliada direito antes de começar a colocar suas ideias em prática. Excesso de teoria não fará bem a você nesta parte do caminho. Prática.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Depois de colocar um ponto final aos assuntos que não dão sinais de mudarem, procure seguir pela linha que o entusiasmo determinar, mesmo que de imediato não consiga ver sinais de que esse movimento valeria e pena.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para evitar que o meio do campo embole será necessário você finalizar o que está em andamento antes de se dedicar aos assuntos que, agora, entusiasmam o suficiente porque imprescindíveis. Cada coisa em seu tempo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Todas essas conversas que andaram entusiasmando você, precisarão, a partir de agora, ser passadas por um crivo fino até ver quais seriam as que verdadeiramente ofereceriam uma chance de realização. Em frente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Selecione mentalmente que tipo de movimento fará a seguir para você não se perder no meio de uma lista extensa de opções. Fazer pouco, mas fazer bem, seria a melhor pedida desta parte do caminho, evitando distrações.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A boa vontade é um ingrediente essencial para que as coisas saiam bem, porque mesmo que os resultados deixem a desejar, pelo menos você terá se comportado de um jeito que fará as pessoas desejarem sua companhia.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Antes de definir suas perspectivas seria interessante você ouvir com atenção os argumentos contraditórios que as pessoas oferecem a você e, assim, tomando um tempo para refletir, decidir em silêncio o que fazer.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A vida social joga um papel importante neste momento de sua vida e, talvez como sempre, você tenha certa preguiça diante dessa perspectiva. É verdade que a vida social consome energia, mas também vale a pena.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que as melhores ideias que tinham entusiasmado você não apresentem perspectivas possíveis de realização, não há de ser isso motivo de você as descartar sumariamente, porque haverá outras oportunidades.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No meio do cenário preocupante do mundo surgem situações promissoras que estimulam esperança e entusiasmo, e se só esse for o resultado já terá sido um avanço, porque com esperança você fará a coisa certa.