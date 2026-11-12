Coletivo de nove artistas cria colagens inspiradas em Athos Bulcão

A entrada é gratuita, e a mostra fica em cartaz até o fim de abril de 2027 - (crédito: Nei Clara de Lima e Luciana Aguiar)

*Por João de Lara Resende

Primeiro veio uma colagem. Nei Clara, uma das integrantes do Coletivo Iló, fez um trabalho com uma máscara de Athos Bulcão e o levou para mostrar às colegas. "Ficamos encantadas", conta Lelia Lofego. "A partir daí, surgiu a ideia de dialogar com esse grande artista, que é um ícone de nossa cidade."

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O resultado é a exposição Nove Athos de Colagem, que o coletivo inaugura, hoje, às 17h, na Fundação Athos Bulcão, na Asa Sul. A entrada é gratuita, e a mostra fica em cartaz até o fim de abril de 2027.

As nove integrantes estudaram antropologia na Universidade de Brasília e se reúnem uma vez por mês para colar juntas. Nada ali segue roteiro rígido. "É essa coisa mais orgânica, a aceitação do acaso, da espontaneidade", explica Lelia. Foi da mesma sincronicidade, diz ela, que nasceu o próprio grupo.

O título se explica com uma conta. "Nove Athos porque somos nove mulheres, nove antropólogas, nove artistas", diz Lelia. Cada uma dialoga com o artista a partir da própria perspectiva, e isso exigiu ousadia. "Há de se ter coragem para 'brincar' com nosso mestre Athos Bulcão." As aspas no "brincar" são dela.

Cada artista partiu de uma máscara de Athos sorteada entre as que estão expostas na Fundação, como o Pierrô, o Bruxo e a Bizantina. Foram meses de trabalho. "O processo como um todo foi bem orgânico", conta Adriana Mariz. A instituição presenteou o grupo com calendários de Athos, que entraram nas colagens. O texto de apresentação do catálogo é de Valéria Cabral, amiga do artista e presidente da Fundação.

Por que máscaras? Na perspectiva antropológica, explica Adriana, a máscara é um espaço privilegiado de encontro com a alteridade. "Mais do que ocultar, ela revela e dá existência a outros modos de ser e estar no mundo." A própria palavra persona, lembra, é tradicionalmente associada à expressão latina per-sonare, "soar através". Pela colagem, a máscara se torna "um território de encontro entre o eu e o outro, entre quem somos e quem podemos vir a ser".

Os trabalhos se dividem em três eixos, definidos a partir do pensamento expográfico de Leticia Lofego: Desdobras, Corpo máscara e Outras faces. Há, ainda, um espaço interativo. Em um painel de chapa galvanizada, o público monta a própria máscara com recortes de papel e ímãs. Adriana guarda uma lembrança. Há 20 anos, visitou Athos em casa, na Asa Sul. Entusiasmado, ele mostrou as criações mais recentes, "uma impressionante coleção de máscaras", e explicou várias delas: os processos, os materiais, as inspirações. "Um momento realmente inesquecível." O coletivo espera que o visitante sinta o mesmo encantamento e "se deixe tocar pelo misterioso universo das máscaras". Para o Iló, Athos é "um artista criativo, livre e único, que é a cara da nossa Brasília, e também de nossa brasilidade".



Anote

Nove Athos de Colagem — Coletivo Iló. Abertura: hoje, às 17h. Fundação Athos Bulcão — W3 Sul, CRS 510, Bloco B, Loja 51, Asa Sul. Em cartaz até o fim de abril de 2027. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h. Não abre aos domingos e feriados. Entrada gratuita. Acessibilidade para cadeirantes

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá



