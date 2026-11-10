Sugar Kane e Zander celebram amizade de quase 30 anos em single duplo

Duas bandas que ajudaram a sustentar o rock independente brasileiro por décadas agora transformam uma amizade de quase 30 anos em música. A Sugar Kane e o Zander acabam de lançar um single duplo que abre caminho para o projeto Sugar Kane vs Zander, no qual cada grupo recria uma canção do outro.

Na troca, o Zander apresenta uma nova leitura de Medo, faixa marcante da Sugar Kane, enquanto a banda curitibana revisita Auto Falantes, do repertório do grupo que nasceu no Rio de Janeiro e hoje está sediado em São Paulo. O resultado não busca reproduzir os originais: cada formação leva a canção da outra para a própria linguagem.

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Formada em Curitiba em 1997, a Sugar Kane construiu uma trajetória de mais de 25 anos, nove álbuns de estúdio e uma posição central no hardcore nacional. O Zander, criado em 2008, soma oito discos e uma sonoridade que passa por emo, punk, hardcore e indie rock. Ao longo da carreira, o grupo já dividiu palco com nomes como Green Day, Pennywise, Millencolin, Samiam e Face to Face.

As escolhas reforçam o caráter afetivo do lançamento. Medo integra Por Nossa Paz (2001), um dos discos mais lembrados da Sugar Kane. Já Auto Falantes está em Brasa, álbum de estreia do Zander lançado originalmente em 2010.

Para Capilé, vocalista e guitarrista da Sugar Kane, a escuta do resultado final confirmou a força do encontro. Ficou muito legal, muito poderoso ouvir tudo pronto. Chega a arrepiar! O vinil é o símbolo dessa união, comenta.

O single duplo antecipa um EP de quatro faixas, com duas músicas escolhidas por cada banda, previsto para 27 de novembro. O projeto será lançado também em vinil pela Deck e inaugura a parceria da gravadora com o selo Algohits.

Sugar Kane e Zander seguem em turnê pelo Brasil, com abertura da Jonabug. As novas versões devem entrar no repertório dos próximos shows. O single já está disponível nas plataformas digitais.

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