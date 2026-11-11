Ary Fontoura leva calote em aluguel de apartamento e pede despejo de inquilina

A disputa judicial envolvendo um imóvel de Ary Fontoura no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, ganhou um novo desdobramento. 602,48 em aluguéis e encargos.

De acordo com o processo, os valores correspondem ao período entre março de 2024 e fevereiro de 2026. A quantia apresentada já considera o desconto do título de capitalização oferecido como garantia no contrato de locação. Na ação, Ary sustenta que o valor foi consumido pelos aluguéis atrasados e não é mais suficiente para cobrir os débitos pendentes.

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Em maio de 2026, a Justiça concedeu uma liminar favorável ao artista e determinou que a locatária desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias. A decisão foi assinada pela juíza Françoise Picot Cully, da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

O mandado de despejo e citação foi registrado como cumprido em 29 de junho. O prazo concedido à locatária terminou em 21 de julho. No dia seguinte, os advogados de Ary apresentaram uma petição afirmando que ela não havia quitado a dívida, desocupado o apartamento ou apresentado defesa.

Diante disso, a defesa pediu que a Justiça reconheça a revelia da locatária e determine o despejo compulsório, com a expedição de um mandado para que a desocupação seja realizada por oficial de Justiça. Os advogados também solicitaram que os pedidos apresentados na ação sejam julgados procedentes.

Até o momento, não há registro, nos documentos analisados, de uma nova decisão judicial sobre o pedido de despejo compulsório. Também não foi possível confirmar se o imóvel já foi desocupado.

A reportagem, procurou Ary Fontoura para comentar o caso e saber se o imóvel já foi desocupado, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.