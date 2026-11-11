Entenda polêmica envolvendo representação do Nordeste em novela da Globo

"Lá na Minha Terra", nova trama das seis, é detonada por xenofobia contra o Nordeste - (crédito: Divulgação)

*Por Camily Oliveira

A estreia de “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis da TV Globo, provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Exibida pela primeira vez na segunda-feira (9), a trama foi acusada de reforçar estereótipos sobre o Nordeste ao apresentar o sertão como um lugar marcado pela pobreza, pela precariedade e pelo atraso.

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Entre os elementos questionados pelo público estão cenas em que personagens bebem água em cabaças e tomam banho do lado de fora das casas. A estética da produção também foi alvo de comentários nas redes sociais internautas apontaram o uso de uma iluminação amarelada e de cenários com aparência envelhecida para representar a região, em contraste com a São Paulo retratada na novela, com ambientes mais modernos, coloridos e iluminados.

As críticas apontam que a escolha visual reforça uma oposição entre o Nordeste e o Sudeste, associando o primeiro à falta de recursos e o segundo ao desenvolvimento. Para os espectadores que questionaram a abordagem, a representação desconsidera a diversidade econômica, urbana e cultural dos nove estados nordestinos.

A repercussão ganhou força na terça-feira (10), quando uma cena da vilã Ismália, interpretada por Camila Morgado, passou a circular nas redes. No diálogo, a personagem faz comentários xenofóbicos sobre a população nordestina e afirma que os moradores da região deveriam se mudar para o Sudeste, que classifica como uma região “decente”.

A emissora publicou trechos do capítulo nas redes sociais, mas não incluiu o diálogo entre os vídeos divulgados, segundo os materiais reunidos. A cena, no entanto, continuou repercutindo entre os internautas.

Reações nas redes sociais

A polêmica também motivou manifestações de instituições públicas. Na terça-feira (10), a Prefeitura do Recife publicou um conteúdo nas redes sociais destacando características da capital pernambucana, em uma resposta indireta à novela.

“ Aqui na nossa terra tem de tudo: polo de inovação, saúde e cultura. Na nossa terra, tem o maior bloco de carnaval do mundo e, cá entre nós, a rua mais bonita também. Temos sotaques diferentes e cores distintas”, afirmou a publicação.

O Governo do Rio Grande do Norte também entrou na discussão. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o perfil oficial do estado apresentou imagens da região acompanhadas da frase: “Lá na minha terra é assim, baseado em fatos reais”.

Do lado da produção, o ator Danilo Mesquita, que interpreta o vaqueiro Raimundo Gerardo, saiu em defesa da novela. Ele afirmou que a trama apresentará um “Nordeste abundante” e ressaltou que a história se passa em uma cidade fictícia, sem compromisso de reproduzir um município real.

Sinopse



Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a novela se passa entre a cidade fictícia de Lavra Seca, no Nordeste, e São Paulo. A trama acompanha Rosenda, personagem de Dira Paes, que decide procurar o marido, Severino (Daniel de Oliveira), desaparecido há mais de 15 anos após partir para a capital paulista em busca de uma vida melhor.

Enquanto Rosenda permaneceu no interior com os filhos, Severino construiu uma nova vida em São Paulo, assumiu outra identidade e se tornou empresário. A história aborda temas como identidade, pertencimento, relações familiares e os vínculos com a terra de origem.

A novela reúne atores de diferentes estados nordestinos, entre eles Danilo Mesquita, Lucy Alves, Luis Miranda, Jéssica Marques e Thardelly Lima. A produção retoma o universo regional explorado por Mario Teixeira e Allan Fiterman em trabalhos anteriores, como “Mar do Sertão” (2022) e “No Rancho Fundo” (2024).