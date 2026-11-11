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NORDESTE

Entenda polêmica envolvendo representação do Nordeste em novela da Globo

"Lá na Minha Terra", nova trama das seis, foi alvo de críticas pela representação do sertão como um lugar precário e distante da realidade atual.

"Lá na Minha Terra", nova trama das seis, é detonada por xenofobia contra o Nordeste - (crédito: Divulgação)

*Por Camily Oliveira

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A estreia de “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis da TV Globo, provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Exibida pela primeira vez na segunda-feira (9), a trama foi acusada de reforçar estereótipos sobre o Nordeste ao apresentar o sertão como um lugar marcado pela pobreza, pela precariedade e pelo atraso.

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Entre os elementos questionados pelo público estão cenas em que personagens bebem água em cabaças e tomam banho do lado de fora das casas. A estética da produção também foi alvo de comentários nas redes sociais internautas apontaram o uso de uma iluminação amarelada e de cenários com aparência envelhecida para representar a região, em contraste com a São Paulo retratada na novela, com ambientes mais modernos, coloridos e iluminados.

As críticas apontam que a escolha visual reforça uma oposição entre o Nordeste e o Sudeste, associando o primeiro à falta de recursos e o segundo ao desenvolvimento. Para os espectadores que questionaram a abordagem, a representação desconsidera a diversidade econômica, urbana e cultural dos nove estados nordestinos.

A repercussão ganhou força na terça-feira (10), quando uma cena da vilã Ismália, interpretada por Camila Morgado, passou a circular nas redes. No diálogo, a personagem faz comentários xenofóbicos sobre a população nordestina e afirma que os moradores da região deveriam se mudar para o Sudeste, que classifica como uma região “decente”.

A emissora publicou trechos do capítulo nas redes sociais, mas não incluiu o diálogo entre os vídeos divulgados, segundo os materiais reunidos. A cena, no entanto, continuou repercutindo entre os internautas.

Reações nas redes sociais

A polêmica também motivou manifestações de instituições públicas. Na terça-feira (10), a Prefeitura do Recife publicou um conteúdo nas redes sociais destacando características da capital pernambucana, em uma resposta indireta à novela.

“ Aqui na nossa terra tem de tudo: polo de inovação, saúde e cultura. Na nossa terra, tem o maior bloco de carnaval do mundo e, cá entre nós, a rua mais bonita também. Temos sotaques diferentes e cores distintas”, afirmou a publicação.

O Governo do Rio Grande do Norte também entrou na discussão. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o perfil oficial do estado apresentou imagens da região acompanhadas da frase: “Lá na minha terra é assim, baseado em fatos reais”.

Do lado da produção, o ator Danilo Mesquita, que interpreta o vaqueiro Raimundo Gerardo, saiu em defesa da novela. Ele afirmou que a trama apresentará um “Nordeste abundante” e ressaltou que a história se passa em uma cidade fictícia, sem compromisso de reproduzir um município real.

Sinopse

Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a novela se passa entre a cidade fictícia de Lavra Seca, no Nordeste, e São Paulo. A trama acompanha Rosenda, personagem de Dira Paes, que decide procurar o marido, Severino (Daniel de Oliveira), desaparecido há mais de 15 anos após partir para a capital paulista em busca de uma vida melhor.

Enquanto Rosenda permaneceu no interior com os filhos, Severino construiu uma nova vida em São Paulo, assumiu outra identidade e se tornou empresário. A história aborda temas como identidade, pertencimento, relações familiares e os vínculos com a terra de origem.

A novela reúne atores de diferentes estados nordestinos, entre eles Danilo Mesquita, Lucy Alves, Luis Miranda, Jéssica Marques e Thardelly Lima. A produção retoma o universo regional explorado por Mario Teixeira e Allan Fiterman em trabalhos anteriores, como “Mar do Sertão” (2022) e “No Rancho Fundo” (2024).

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/11/2026 19:03 / atualizado em 11/11/2026 19:04
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