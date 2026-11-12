Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (12/11)

A exaustão física ou psíquica, ou ambas ao mesmo tempo, nem sempre é um sinal preocupante, há momentos em que esse é o recurso que a consciência sabe ser mais eficiente para dar um chamado de atenção no sentido de desacelerar, de sair da rotina e se dedicar a outras coisas.

Ao mesmo tempo, todos nós, bem-educados, introjetamos a agenda da civilização, que não admite a possibilidade de reservarmos um dia inteiro da semana útil para fazer qualquer outra coisa diferente de continuarmos a ser engrenagens dos processos produtivos.

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A agenda do firmamento, no entanto, é muito clara, quando é Lua Vazia e bater um cansaço estranho é porque chegou a hora de subverter a normalidade e reservar o tempo para nos dedicarmos a atividades subjetivas, meditar, ouvir música, nos despreocuparmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas oferecem conselhos de boca cheia, porém, se elas mesmas não os aplicarem na vida delas, melhor será que você nem lhes preste atenção, porque neste momento o que você precisa é de uma orientação bem prática.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não há graça alguma em receber um presente do céu na forma de um golpe de sorte. A graça do caminho reside em você aprender a lidar com as dificuldades e limitações com o coração tomado pela alegria de viver. É assim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Organizando bem as coisas, não haverá grandes problemas, porém, se você negligenciar a organização verá que até as coisas que deveriam ser fáceis e desimpedidas se tornarão um estorvo. Você não quer que isso aconteça.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Entre gostos e desgostos a vida acaba se estruturando da melhor maneira possível, portanto, evite se estender em quaisquer tipos de queixas ou lamentos, porque isso impediria você de enxergar o que vale a pena.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Finalizar o que estiver em andamento há de ser a prioridade essencial desta parte do caminho, porque logo mais aparecerão outros assuntos que sua alma vai gostar e então irá querer se dedicar a esses. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure abrir os olhos da alma para enxergar que, apesar de todas as agruras e contratempos, as coisas continuam progredindo da melhor maneira possível. Esse panorama não será visto sem uma dose de boa vontade.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Querendo que tudo dê mais ou menos certo você precisará escolher algumas poucas opções, porque se ficar no dilema de uma extensa lista de possibilidades o tempo vai passar e nada será feito. Selecione com alegria.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os bons sentimentos que você cultiva em relação a certas pessoas podem, se assim o desejar, continuar em segredo, porém, se você intuir que chegou a hora de abrir o jogo, faça isso testando cada passo que der.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mesmo que as pessoas ofereçam a você ótimos conselhos, nesta parte do caminho você precisa ouvir tudo com muita atenção e discernimento antes de tomar alguma decisão que defina as perspectivas. Melhor assim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Saia da toca! Neste momento você descobrirá coisas interessantes, porém, todas dependem de se envolver na vida social, aceitando convites ou circulando por lugares onde as pessoas façam contato.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As oportunidades que pareciam perdidas tendem a ressurgir, talvez não com tanta força quanto antes, mas pelo menos servirão para você recuperar o entusiasmo que parecia ter se esgotado para sempre. Renascimento.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que tinha tudo para dar errado acabou dando mais ou menos certo. Eis mais um exemplo para você se lembrar no futuro quando acontecer de, novamente, você perder a confiança nos mistérios da vida. Em frente.