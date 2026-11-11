Ary Fontoura recorre aos tribunais para cobrar dívida de mais de R$ 131 mil e pedir despejo de inquilina - (crédito: TMJBrazil)

Uma pendência imobiliária levou o ator Ary Fontoura aos tribunais do Rio de Janeiro. 602,48 em aluguéis e encargos atrasados referentes a um apartamento de sua propriedade localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense. Os detalhes do processo foram divulgados pelo colunista Daniel Nascimento do jornal O Dia.

Valores cobrados e garantia esgotada

Segundo os autos, a inadimplência abrange o intervalo entre março de 2024 e fevereiro de 2026, totalizando quase dois anos de pendências financeiras. A quantia exigida já inclui a dedução de um título de capitalização que havia sido vinculado como garantia contratual. No entanto, a defesa do artista argumenta que essa reserva foi integralmente consumida pelo saldo devedor acumulado, tornando-se insuficiente para sanar o débito remanescente.

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Determinação de desocupação e pedido de despejo compulsório

No início do ano, uma decisão liminar proferida pela juíza Françoise Picot Cully atendeu aos pedidos de Ary Fontoura, estipulando um prazo de 15 dias para que a inquilina deixasse o local. Embora a certidão de cumprimento do mandado de citação e despejo tenha sido registrada em 29 de junho, com prazo limite encerrado em 21 de julho, a moradora não desocupou o imóvel, não realizou o pagamento nem anexou defesa formal aos autos.

Em petição protocolada no dia 22 de julho, os representantes legais do ator solicitaram que seja decretada a revelia da locatária. O documento requer a expedição imediata de mandado de despejo compulsório a ser executado por oficial de Justiça, além do julgamento totalmente procedente dos pedidos da ação. Até a última atualização apurada pelo colunista, não constava nova manifestação do magistrado sobre a retirada forçada nem confirmação sobre a saída voluntária da moradora.