Dougllas Fernanddo e Mel Recalde participam de premiação no MASP

Em meio à agenda de compromissos profissionais em São Paulo, o cantor Dougllas Fernanddo marcou presença na primeira edição brasileira do Man Awards, realizada na terça-feira (10), no Museu de Arte de São Paulo (MASP). O artista esteve acompanhado de sua assessora, Mel Recalde, e aproveitou a noite para conversar com personalidades de diferentes segmentos.

Entre os nomes com quem Dougllas teve contato estão Rodrigo Faro, Fred Bruno, Tiago Barnabé, Edu Guedes, Roberto Cabrini e Alfredo Soares. A cerimônia reuniu artistas, comunicadores, empresários e profissionais reconhecidos por suas trajetórias em diferentes áreas.

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A participação do cantor no evento aconteceu durante a turnê Conexão PE-SP, iniciativa que marca uma série de compromissos na capital paulista e em cidades da região metropolitana. Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Dougllas tem aproveitado a passagem pelo estado para ampliar contatos e apresentar seu trabalho a novos públicos.

À frente da organização da agenda, Mel Recalde acompanha o artista e coordena os detalhes da programação, incluindo os deslocamentos e a logística dos compromissos. A assessora tem papel direto no planejamento da passagem do cantor por São Paulo.

Além do Man Awards, a agenda inclui participação no programa Sintonizados, da Rádio Nova Difusora, em Osasco, entrevista no Programa Daniel Steve, em Taboão da Serra, e gravação com o Podcast do Kendi. Em Mauá, Dougllas também tem participação prevista no Arena Maya, ao lado de Jeffinho no Sigilo, ex-integrante do Exaltasamba.