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Urias vence o Grammy Latino de melhor álbum de rock com disco 'Carranca'

A cantora torna-se a segunda mulher trans a vencer um Grammy na história

A cantora Urias no Grammy Latino - (crédito: Reprodução)
A cantora Urias no Grammy Latino - (crédito: Reprodução)

A cantora Urias venceu o Grammy Latino de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa pelo seu trabalho Carranca, lançado no ano passado. A premiação acontece nesta quinta-feira (12/11), em Los Angeles, nos EUA.

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Urias é a segunda mulher trans a vencer um Grammy na história. A pioneira foi Liniker, que saiu vitoriosa na última edição do prêmio com o disco Caju.

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Carranca explora questões relacionadas à liberdade, às raízes ancestrais e à identidade brasileira. A obra destaca ainda a riqueza da cultura afro-brasileira sob uma abordagem afrocentrada.

Nesta categoria de álbum de rock, Urias concorria com nomes como Detonautas, Chico Chico e Black Pantera.

*Colaborou Átila Junior.

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Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 12/11/2026 18:40
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