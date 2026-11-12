Urias vence o Grammy Latino de melhor álbum de rock com disco 'Carranca'

A cantora Urias venceu o Grammy Latino de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa pelo seu trabalho Carranca, lançado no ano passado. A premiação acontece nesta quinta-feira (12/11), em Los Angeles, nos EUA.
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Urias é a segunda mulher trans a vencer um Grammy na história. A pioneira foi Liniker, que saiu vitoriosa na última edição do prêmio com o disco Caju.
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Carranca explora questões relacionadas à liberdade, às raízes ancestrais e à identidade brasileira. A obra destaca ainda a riqueza da cultura afro-brasileira sob uma abordagem afrocentrada.
Nesta categoria de álbum de rock, Urias concorria com nomes como Detonautas, Chico Chico e Black Pantera.
*Colaborou Átila Junior.