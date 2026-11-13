Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (13/11)

Quando os planetas retrogradam, ou seja, parecem andar para trás, sobre o ingênuo desconhecimento que os antigos tinham sobre o fenômeno, interpretaram que esse seria um período em que a potência do planeta estaria fragilizada, perturbando os acontecimentos de sua competência.
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Agora sabemos que, ao contrário, pela proximidade com a Terra, a retrogradação implica um aumento das potências envolvidas, as quais, precisando de nós como canais de manifestação, e nós estando, como sempre, absortos em coisas menores, para não dizer mesquinhas, os eventuais problemas que coincidem com a retrogradação não são responsabilidade dos planetas, mas produzidos pela nossa incompetência de lidar com uma carga maior para a receber, metabolizar e finalmente distribuir essa Vida Maior com generosidade.
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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Muita coisa boa e interessante foi prometida, mas raramente as promessas são cumpridas, porque no mundo atual a reputação das palavras se tornou mais importante do que a prática. Prefira as pessoas que deem o exemplo.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Esperar que o caminho seja livre e desimpedido tem feito você se lamentar mais do que o necessário, porque a alegria toda do processo reside em observar com carinho as dificuldades e aprender a superar tudo com graça.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
Se você quiser fazer o que tem em mente, precisará também aceitar que não há uma via fácil e desimpedida de realização, mas tampouco o caminho precisará ser torturante. É preciso organizar direito o roteiro, isso sim.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
Para que suas ideias encontrem receptividade e a menor resistência possível, será necessário você dar uma polida na sua maneira de se comunicar, sem que, no entanto, pareça que você quer seduzir todo mundo. Em frente.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
A segurança que você procura não virá como resultado de promessas, mas de você utilizar os recursos disponíveis e se lançar à aventura, mesmo que, no início, tenha quase certeza de que nada vai dar certo.
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
Agora é o momento de tomar algumas iniciativas e, se você ainda não sabe quais, é melhor não perder muito tempo na seleção, mas se dedicar àquelas que sejam mais simples e de efeito imediato. Selecione com alegria.
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Dedique um bom tempo para limpar a área dos relacionamentos que achar mais importantes, porque as arestas não vão se aparar sozinhas. Ao contrário, se você as negligenciar, ficarão a cada dia mais pontudas e perigosas.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
Nem sempre as pessoas entusiasmadas estão com clareza suficiente para apontar na direção certa. Porém, no estado em que se encontram, são boas companhias, nem que seja para passar um tempo divertido.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
Procure aceitar os convitesainda que a vontade de ficar nasua toca fale mais alto. Faça umesforço para sair e se dedicar à vida social,porque as oportunidades necessáriascirculam agora por aí. Em frente
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
Enquanto você preservar a visão positiva a respeito do futuro, verá que o que pareciam oportunidades perdidas ressurgirão como se nunca tivessem desaparecido, e você se conectará a eventos ainda maiores do que os imaginados.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Pegue suas dores, seus ressentimentos, sua fúria e siga em frente, sem se obrigar a ter de demonstrar nada a ninguém, porque, daqui para frente, você evoluirá indo ao encontro do que busca, em vez de se livrar do que limita.