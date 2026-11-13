Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (13/11)

Quando os planetas retrogradam, ou seja, parecem andar para trás, sobre o ingênuo desconhecimento que os antigos tinham sobre o fenômeno, interpretaram que esse seria um período em que a potência do planeta estaria fragilizada, perturbando os acontecimentos de sua competência.

Agora sabemos que, ao contrário, pela proximidade com a Terra, a retrogradação implica um aumento das potências envolvidas, as quais, precisando de nós como canais de manifestação, e nós estando, como sempre, absortos em coisas menores, para não dizer mesquinhas, os eventuais problemas que coincidem com a retrogradação não são responsabilidade dos planetas, mas produzidos pela nossa incompetência de lidar com uma carga maior para a receber, metabolizar e finalmente distribuir essa Vida Maior com generosidade.

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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa boa e interessante foi prometida, mas raramente as promessas são cumpridas, porque no mundo atual a reputação das palavras se tornou mais importante do que a prática. Prefira as pessoas que deem o exemplo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Esperar que o caminho seja livre e desimpedido tem feito você se lamentar mais do que o necessário, porque a alegria toda do processo reside em observar com carinho as dificuldades e aprender a superar tudo com graça.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você quiser fazer o que tem em mente, precisará também aceitar que não há uma via fácil e desimpedida de realização, mas tampouco o caminho precisará ser torturante. É preciso organizar direito o roteiro, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você estar aqui e agora lendo estas linhas, teve de acontecer toda sua história e, mais ainda, tudo que você desconhece também. Este é o momento em que vale a pena abençoar o que gosta e o que desgosta também.