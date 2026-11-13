Festival Meninar reúne arte, brincadeiras e educação ambiental em Belo Horizonte

O Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, recebe neste sábado (14/11) e no domingo (15/11) a segunda edição do Festival Meninar, a Cultura das Infâncias & Seminário do Brincar. Com entrada gratuita, o evento reúne artistas, educadores, pesquisadores e famílias em uma programação dedicada à valorização das brincadeiras, da cultura popular e da educação ambiental. Entre os participantes estão Chico dos Bonecos, Grupo Atrás do Pano, Nádia Campos, Instituto Rabiola e Meninas de Sinhá.

As atividades serão realizadas no Varandão do parque e divididas em dois momentos. O sábado será dedicado à formação de educadores, artistas e pessoas que trabalham com crianças, com oficinas, apresentações e compartilhamento de experiências. No domingo, a programação será aberta ao público, com brincadeiras ao ar livre, cinema, teatro e música.

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Criado a partir do encontro de artistas e arte-educadores interessados em fortalecer a cultura das infâncias, o Meninar busca estimular a troca de conhecimentos e a construção de redes de colaboração. A primeira edição ocorreu em 2023, em Poços de Caldas, também em Minas Gerais.

A proposta parte do reconhecimento do brincar como expressão cultural e dimensão fundamental do desenvolvimento humano. Ao reunir práticas artísticas, saberes populares e experiências educativas, o festival procura ampliar as possibilidades de convivência e aprendizado entre crianças e adultos.

Professor e contador de histórias Francisco Marques, conhecido como Chico dos Bonecos (foto: Arnaldo Torres/Divulgação)

Formação e troca de experiências

No sábado, as atividades começam às 8h30, com credenciamento e abertura. Às 9h, o escritor, professor e contador de histórias Francisco Marques, conhecido como Chico dos Bonecos, apresenta a oficina-espetáculo Muitas coisas, poucas palavras. A atividade combina histórias, música e brincadeiras para refletir sobre a arte de ensinar e aprender, inspirada no pensamento do educador João Amós Comênio.

Às 13h, o Grupo Atrás do Pano conduz a oficina Da brincadeira à arte, que explora a relação entre jogos, criação de personagens, música e teatro. A proposta é mostrar como a espontaneidade das brincadeiras pode contribuir para processos criativos e experiências de aprendizagem.

A educação ambiental ganha destaque às 14h, com a oficina Arte e Educação Ambiental, conduzida pela cantora, compositora e educadora popular Nádia Campos. A atividade relaciona práticas artísticas, consciência ecológica e produção coletiva de conhecimento, com reflexões sobre mudanças climáticas, consumo e preservação da natureza.

Às 15h, Ramayan Sol, do Instituto Rabiola, apresenta experiências relacionadas ao brincar nos espaços públicos de Belo Horizonte, com a participação das Meninas de Sinhá. Formado por mulheres idosas da periferia da capital mineira, o grupo desenvolve um trabalho de valorização da cultura popular, da memória e da convivência comunitária.

As Meninas de Sinhá também encerram a programação formativa com uma roda, às 16h. A participação nas atividades de sábado exige inscrição prévia pelo site do festival e dá direito a certificado.

Nádia Campos apresenta 'Rio Abaixo, Rumo ao Mar', espetáculo musical e cênico (foto: @cesartropia/Divulgação)

Domingo de brincadeiras, teatro e música

No domingo, crianças e famílias poderão participar das atividades sem necessidade de inscrição. Das 9h às 12h, o Instituto Rabiola promove a oficina Voos Rasantes, brincando pela cidade, com experiências que resgatam brincadeiras tradicionais, como pião, pula-corda, bolinha de gude e brinquedos de papel.

No mesmo horário, Roquinho, da Carretel Cultural, conduz a oficina Auto de Barquinhos, que propõe a criação de brinquedos a partir de elementos da natureza. A atividade busca aproximar crianças e adultos por meio da experimentação, da imaginação e do contato com o ambiente.

A programação da tarde começa às 13h, com a exibição de curtas-metragens. Às 13h30, o Grupo Atrás do Pano apresenta Mexerico, espetáculo que combina música, histórias, jogos teatrais e interação com o público infantil.

Às 14h30, Nádia Campos apresenta Rio Abaixo, Rumo ao Mar, espetáculo musical e cênico que acompanha a jornada poética de um rio, da nascente até a foz. Com canções autorais e do repertório tradicional, a apresentação aborda a relação entre as comunidades e as águas, valorizando a cultura dos povos ribeirinhos e a preservação ambiental.

O encerramento artístico ficará por conta de Fuzuê: um show musiclown, às 15h30. A apresentação reúne três palhaças em um espetáculo de música, humor e brincadeiras, com sanfona, zabumba, triângulo e cantigas populares.

Grupo Meninas de Sinhá desenvolve trabalho de valorização da da memória e da convivência comunitária (foto: Ligia Nassif/Divulgação)

Acessibilidade e incentivo à cultura

Segundo a organização, o festival contará com intérpretes de Libras nas oficinas, recursos de autodescrição nas atividades e legendas nos materiais audiovisuais. O Parque Ecológico da Pampulha também dispõe de estruturas de acessibilidade, como rampas, sinalização tátil e sanitários adaptados.

O II Festival Meninar é realizado pela Candeias Cultura, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo do Brasil, com patrocínio da Tecnokor. O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet e pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Conta ainda com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, Alumeia Produções, Grupo Atrás do Pano e Rádio Inconfidência.

Serviço

II Festival Meninar, a Cultura das Infâncias & Seminário do Brincar

Quando: sábado (14/11), das 8h30 às 16h30; domingo (15/11), das 9h às 16h30.

Onde: Varandão do Parque Ecológico da Pampulha, Belo Horizonte (MG).

Entrada: gratuita. Sábado com inscrição prévia e certificado; domingo com entrada livre, sem inscrição.

Programação e inscrições: clique aqui

Instagram: @festivalmeninar